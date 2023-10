Rio de Janeiro registra 55,8 graus Celsius

“Rio 40 graus” só mesmo na canção de Fernanda Abreu. No último sábado (7), a cidade do Rio de Janeiro registrou sensação térmica de 55,8 graus Celsus, no bairro de Guaratiba, no meio do dia, o que deixou as praias lotadas. Apesar do tempo nublado, a menor temperatura do sábado foi de 40,5 graus no Alto da Boa Vista. No fim do dia, as chuvas vieram na mesma intensidade do calor. A cidade ficou em estado de atenção e até o prefeito Eduardo Paes alertou no Twitter: “Fique atento! Se informe, antes de se deslocar pela cidade.”Hoje, a média da temperatura caiu para 21 graus.

O Instituto Nacional de Meteorologia Inmet) emitiu alerta vermelho de alto risco de chuva perigosa para este domingo (8), principalmente na região Sul do Brasil, e no estado de São Paulo, na faixa sul litorânea, Itapetininga e região metropolitana, onde estão previstos alagamentos, transbordamentos de rios e quedas de encostas.

Essa é uma das primaveras mais quentes da última década no país. Porém, a região mais afetada por essa alteração climática é Manaus, capital da Amazônia, onde a temperatura ultrapassará 1,3 graus Celsus da média para a estação. Isso só aconteceu em 2015. A região Norte do país passa pela pior estiagem dos últimos 13 anos, que foi uma das causas, levantadas até agora, da morte de 130 botos. Além das mudanças motivadas pela interferência do homem no meio ambiente, há este ano o fenômeno natural El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico, na altura do Peru, mudando toda a corrente marítima e, consequentemente, o clima.