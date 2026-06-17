Rio amplia equipes e operações da Lei Seca, que completa 18 anos nas ruas
Governo anunciou que programa terá mais ações simultâneas com chegada de 27 novos policiais
Os balões da Lei Seca estarão mais presentes no trânsito do Rio a partir de amanhã. O governo do Rio anunciou que vai ampliar as operações, cuja lei completa 18 anos na sexta-feira. Serão formadas seis novas equipes com a chegada de mais 27 policiais ao programa. A fiscalização será reforçada em todo o estado.
Em dias de maior incidência de alcoolemia, como finais de semana e feriados, serão realizadas até 14 operações simultâneas. As equipes com bafômetros serão distribuídas por pontos estratégicos, de grande circulação de motoristas.
Megaoperação de aniversário
Amanhã, 18, haverá uma megaoperação para marcar os 18 anos da lei que é um divisor de águas na segurança no trânsito. Haverá três grupos de fiscalização e outros três de educação atuando em conjunto. As outras equipes, incluindo as novas, estarão espalhadas pelo Rio.
44 mil operações desde 2009
As ações da Lei Seca tiveram início em 2009, e desde então foram colocadas nas ruas quase 44 mil operações, com praticamente 5 milhões de condutores abordados. No total, foram registradas 1.191.003 infrações e identificados 371.893 casos de alcoolemia.
O balanço inclui também quase 9 mil ações educativas – promovidas desde 2011 -, alcançando mais de 884 mil pessoas, além de mais de 4.800 palestras para 230 mil particopantes em escolas, empresas, instituições e espaços públicos.