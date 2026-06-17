Rio amplia equipes e operações da Lei Seca, que completa 18 anos nas ruas

Os balões da Lei Seca estarão mais presentes no trânsito do Rio a partir de amanhã. O governo do Rio anunciou que vai ampliar as operações, cuja lei completa 18 anos na sexta-feira. Serão formadas seis novas equipes com a chegada de mais 27 policiais ao programa. A fiscalização será reforçada em todo o estado.

Em dias de maior incidência de alcoolemia, como finais de semana e feriados, serão realizadas até 14 operações simultâneas. As equipes com bafômetros serão distribuídas por pontos estratégicos, de grande circulação de motoristas.