Rio amanhece com 11,7°C e bate recorde de frio de 2026
Mínima foi registrada na Vila Militar e supera os recordes observados no sábado e no domingo
O Rio de Janeiro registrou, na madrugada desta segunda-feira, 8, a temperatura mais baixa de 2026 pelo terceiro dia seguido. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 11,7°C na estação da Vila Militar, na Zona Oeste, às 7h. O novo recorde supera os 12,4°C registrados no domingo, que já haviam ultrapassado a mínima de 12,5°C observada no sábado, também no mesmo local. Na próxima terça-feira, 9, a madrugada ainda será fria, com possibilidade de nevoeiro nas primeiras horas do dia, mas os termômetros devem subir gradualmente, alcançando até 29°C na cidade.