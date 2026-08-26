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Brasil

RG tem data para acabar: saiba como emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Primeira via do novo modelo é gratuita e adota o CPF como número único

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 14h39 | Atualizado em 27 ago 2026, 11h57
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Nova carteira de identidade vai aposentar o RG e usará CPF como número de identificação válido em todo o país  (Ministério da Justiça/Divulgação)
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RG tem data para acabar: saiba como emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) Priorizar nos meus resultados Google

Os brasileiros terão até 28 de fevereiro de 2032 para substituir o antigo Registro Geral (RG) pela nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Até essa data, os documentos emitidos no modelo tradicional continuam válidos normalmente. Depois do prazo, porém, a nova identidade passará a ser exigida. Para pessoas com 60 anos ou mais, o documento antigo continuará válido por prazo indeterminado.

Com a mudança, deixa de existir a possibilidade de uma pessoa ter diferentes números de RG emitidos pelos estados.

A CIN é válida em todo o território nacional e também nos países que integram o Mercosul. Segundo o Governo Digital, a padronização busca reduzir duplicidades e erros nos registros, além de reforçar a segurança dos dados e facilitar o acesso a serviços públicos e benefícios sociais.

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O novo documento conta com QR Code e pode ser disponibilizado em formato físico (em papel ou cartão) e digital, por meio do aplicativo GOV.BR.

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O RG antigo vale até quando?

Os documentos de identidade emitidos no modelo antigo poderão ser usados até 28 de fevereiro de 2032. Portanto, a troca não precisa ser feita imediatamente, desde que o RG esteja em condições de identificar o titular.

Há uma regra diferente para pessoas com 60 anos ou mais. Nesse caso, o documento antigo continuará válido por prazo indeterminado, sem a necessidade de substituição obrigatória pela CIN.

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Apesar do período de transição, quem desejar já pode solicitar a nova carteira. A emissão está sendo realizada gradualmente pelos postos de identificação dos estados.

Como emitir a nova Carteira de Identidade Nacional?

Para solicitar a CIN, o cidadão deve procurar o órgão responsável pela identificação civil no estado onde mora. O Governo Digital disponibiliza, em sua página oficial sobre a Carteira de Identidade Nacional, um canal para consultar onde o documento pode ser emitido em cada unidade da Federação.

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Como os atendimentos são administrados pelos estados, o interessado deve verificar as orientações do órgão local responsável pela emissão, incluindo os postos disponíveis e a forma de atendimento.

A primeira via da CIN é gratuita. Ela inclui a versão física em papel de segurança e o acesso à versão digital pelo aplicativo GOV.BR. O documento eletrônico fica disponível após a emissão da carteira física.

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O que muda com a CIN?

A principal mudança é a adoção do CPF como único número de identificação. A CIN substitui progressivamente o antigo RG e apresenta o mesmo número para o cidadão, independentemente do estado em que o documento for solicitado.

Além de unificar os registros, a nova carteira possui padrões modernos de segurança e integração de dados. Segundo o Governo Digital, a CIN também pode ampliar a segurança da conta GOV.BR e facilitar o acesso ao nível Ouro na plataforma federal.

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