Restaurante na Fradique Coutinho, em SP, sofre arrastão

Um restaurante localizado na rua Fradique Coutinho, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, foi vítima de um arrastão na noite desta quarta-feira. Criminosos levaram pertences de clientes que estavam no Chá Yê, uma casa especializada em culinária chinesa e que fica perto do cinema Cinesala. Segundo testemunhas, a ação foi violenta. A polícia foi ao local depois do assalto.