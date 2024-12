Repórter da Band se perde na mata e é resgatado pelo helicóptero Águia da PM

O repórter da Band, Lucas Martins, e três amigos foram resgatados neste domingo pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, após se perderem na mata. O grupo fazia uma trilha na Serra do Mar, entre Juquitiba e Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, e se perdeu na noite de sábado. Martins enviou mensagem avisando que estava perdido para a família.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada de domingo, 1, e, além do helicóptero, dez viaturas foram utilizadas nas buscas que mobilizaram dezenas de policiais militares e bombeiros. Uma equipe começou a procuras na saída da trilha por Itanhaém e outra, por onde o grupo começou, em Juquitiba.

O governador Tarcísio de Freitas celebrou o sucesso do resgate, na rede social X: “Fim das buscas com final feliz! Os quatro amigos que estavam desaparecidos desde ontem em uma trilha com destino à Baixada Santista foram localizados há pouco e passam bem. Mais de 40 policiais militares, integrantes do Corpo de Bombeiros, Canil e do Comando de Aviação da PM participaram das buscas por ar e por terra”.