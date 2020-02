Repatriados mostram recepção e quartos que ficarão durante quarentena

As 34 pessoas que foram repatriadas de Wuhan, epicentro da epidemia de coronavírus na China, desembarcaram no Brasil neste domingo, 9, e já se instalaram na Base Aérea de Anápolis onde cumprirão uma quarentena de dezoito dias. Pelas redes sociais, alguns dos brasileiros resgatados compartilharam momentos da longa viagem de volta e da recepção que os aguardava em Goiás.

As aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) que participaram da operação desembarcaram em Anápolis entre 6h06 e 6h12 deste domingo. Ao se alojaram em seus quartos, todos identificados nas portas com uma placa com o nome de cada hóspede, os brasileiros foram recebidos com presentes de boas-vindas que incluíram lanches, cartas e brinquedos para as crianças.

Nas redes sociais, muitos se surpreenderam com as lembranças e agradeceram a FAB e o governo brasileiro e de Goiás pela recepção. Alguns também compartilharam fotos dos alojamentos e da base aérea.

Entre o grupo de 34 repatriados há 27 brasileiros e quatro familiares chineses. Os tripulantes da aeronave que fez o resgate e três diplomatas brasileiros que, por ordem de Pequim, tiveram de acompanhar o voo, também ficarão em quarentena.

Uma equipe médica fez a medição da temperatura dos passageiros ao longo da viagem, sem a apresentação de nenhuma alteração atípica. Por medida de precaução, todos vieram com máscaras e separados entre as poltronas para evitar uma eventual propagação do vírus.

#Coronavírus | MISSÃO CUMPRIDA! Brasileiros em casa. Bem de saúde e assintomáticos.

Por volta das 6h deste domingo (9), os aviões da @portalfab pousaram na Ala 2 (Base Aérea de Anápolis), trazendo 31 brasileiros e 3 diplomatas.

Os repatriados terão acesso a biblioteca, filmoteca, brinquedoteca, atividades culturais, apresentação de bandas, jogos e videogames. Diariamente, o grupo será alimentado seis vezes: café da manhã, colação, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia.

A hospedagem em quartos individuais também contará com “facilidades” como internet, TV a cabo, frigobar, ventilador, telefone, lavanderia, copa 24h, máquina de gelo, geladeira e help desk.

Na parte dos serviços médicos serão três monitoramentos diários em relação aos sintomas da doença, além de apoio psicológico e pedagógico. Haverá ainda atendimento religioso, emergência odontológica, primeiros socorros e nutricionista.