Pré-candidato do Missão ao Planalto, Renan Santos vai participar, na próxima semana, de um bate-papo com clientes da Genial Investimentos.

Marcada para quarta-feira, 10, na sede da empresa, na avenida que é o coração financeiro do país, a conversa mostra que o presidenciável também busca uma aproximação com o mercado. Antes de Santos, Romeu Zema também esteve por lá.

O empresário e fundador do MBL desponta na plataforma Polymarket, onde ocupa a terceira posição, com 16% de chances de vitória.

Ainda que apareça nas pesquisas de intenção de voto com números baixos (em torno de 2% a 3%), Santos é visto como o nome mais forte quando o assunto é “terceira via”.

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Conta a seu favor o forte engajamento nas redes: na edição mais atual do Índice Datrix dos Presidenciáveis, que mede o desempenho digital dos candidatos, ele ocupa a terceira posição com 19,39 pontos – bem perto dos 21,78 pontos de Flavio Bolsonaro.

Lula lidera com 24,45 pontos. Zema e Caiado ficam, respectivamente, com a quarta e a quinta posição (12,19 e 11,63 pontos)