Rede de proteção: SP amplia abrigos sigilosos e auxílio para vítimas de violência

Ler Resumo





O Governo de São Paulo expandiu para 47 o número de abrigos sigilosos para vítimas de violência de gênero, elevando a capacidade de atendimento para 1.334 pessoas. A rede oferece moradia temporária, suporte jurídico e psicossocial, além de auxílio-aluguel de R$500 para quem tem medida protetiva.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A escalada da violência de gênero mobiliza ações do Governo de São Paulo. O Radar obteve com exclusividade dados sobre a expansão da rede de acolhimento às vítimas no estado. A atual gestão ampliou para 47 o número de abrigos sigilosos que acolhem mulheres em situação de vulnerabilidade. Desde 2023, foram entregues 17 unidades, elevando a capacidade de atendimento para 1.334 pessoas.

Esses locais disponibilizam moradia temporária, suporte jurídico e assistência psicossocial para mulheres e seus filhos menores de 18 anos. Aquelas que obtiveram uma medida protetiva da Justiça também têm direito a receber um auxílio-aluguel no valor mensal de 500 reais, recurso que ajuda na busca por novos lares distantes dos agressores. Até junho deste ano, a medida já amparou mais de 9.000 vítimas.

Para acessar esses recursos, delegacias especializadas ou centros de assistência social devem ser acionados, enquanto situações emergenciais devem ser reportadas por meio dos canais 180 ou 190.

As iniciativas integram o movimento ‘SP Por Todas’, que articula a atuação de diferentes órgãos estaduais em uma estratégia que visa romper ciclos de abuso e oferecer suporte em todo o território paulista.