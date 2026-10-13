A recuperação do Rio Tietê também começa longe de suas margens. Em bairros e comunidades da Grande São Paulo, a ampliação da coleta e do tratamento de esgoto pela Sabesp vem ajudando a transformar a rotina das famílias e a reduzir a quantidade de poluição que chega aos córregos e, consequentemente, aos grandes rios da metrópole.

Durante décadas, os moradores da Vila Progresso, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, conviveram com esgoto a céu aberto nas vielas. Na comunidade, onde vivem cerca de 500 famílias, a chegada da infraestrutura de saneamento da Sabesp começou a mudar essa realidade. O esgoto que antes chegava diretamente ao córrego agora é coletado e encaminhado para o sistema de tratamento.

“Há muito tempo sofremos com a falta de saneamento. As crianças e os idosos ficavam doentes, e o esgoto atraía ratos, baratas e insetos. Essa mudança é um sonho que está se realizando. Nossa vez chegou, e isso vai trazer muitas melhorias para toda a comunidade”, afirma o líder comunitário Fábio Gonçalves.

A experiência da Vila Progresso mostra como a expansão do saneamento pode gerar benefícios que vão além dos imóveis atendidos. Quando o esgoto deixa de ser lançado nos córregos, menos matéria orgânica segue para os grandes rios, contribuindo para a melhoria ambiental e para a recuperação do Tietê.

Com R$ 25 bilhões de investimentos ao todo, a Sabesp vai ampliar a coleta e o tratamento de esgoto em áreas de difícil acesso da Grande São Paulo. As intervenções devem beneficiar aproximadamente 1,75 milhão de pessoas.

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Desde o início da primeira fase de obras, em 2023, o programa já beneficiou mais de 3 milhões de pessoas. As obras da primeira fase, distribuídas em 42 pacotes, alcançaram 43% de execução e incluem a implantação de novas tubulações, estações de bombeamento e a ampliação de seis Estações de Tratamento de Esgoto.

Saneamento onde ele ainda não chega

Agora a nova etapa prevê novas tubulações, estações elevatórias de esgoto e ampliação de unidades de tratamento. O desafio é conectar ao sistema regiões onde morros, vales, terrenos rochosos e grandes rodovias dificultam a implantação da infraestrutura.

Nesses locais, as estações elevatórias ajudam a bombear o esgoto quando a gravidade não é suficiente para conduzi-lo pelas tubulações. Assim, o material coletado consegue chegar às unidades de tratamento em vez de seguir para córregos e rios.

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As obras chegam a diferentes municípios da Região Metropolitana de São Paulo, além de bairros das regiões norte e oeste da capital. Em Cajamar, por exemplo, a Sabesp ampliará a Estação de Tratamento de Esgoto Polvilho. Em Francisco Morato, os trabalhos incluem a expansão das redes coletoras para áreas que ainda não contam com o serviço.

“Estamos acelerando a chegada do saneamento a regiões que ainda permanecem fora dos grandes sistemas e, ao mesmo tempo, ampliando a recuperação dos rios e córregos da Região Metropolitana de São Paulo. Cada nova residência conectada significa menos esgoto lançado nos cursos d’água e mais saúde, qualidade de vida e ganhos ambientais para a população”, afirma Roberval Tavares, diretor de Engenharia e Operações da Sabesp.

Menos esgoto nos córregos, menos poluição no Tietê

Os benefícios da infraestrutura ultrapassam os imóveis atendidos. Quando o esgoto deixa de ser lançado diretamente nos córregos, menos matéria orgânica segue até os grandes rios. A recuperação do Tietê passa, portanto, por intervenções próximas de onde as pessoas vivem, muitas vezes longe das margens do próprio rio.

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A nova etapa de obras da Sabesp deverá contribuir diretamente para a melhoria de dezenas de córregos, ribeirões e rios que integram a bacia do Tietê.

O avanço da infraestrutura acompanha sinais de recuperação identificados em rios e córregos das bacias do Tietê e do Pinheiros. O monitoramento da qualidade da água vem apontando melhora em afluentes estratégicos da Bacia do Tietê, como Tamanduateí, Jacu, Aricanduva, Rio da Pedra, Ribeirão Perová, Ribeirão Três Pontes e Baquirivu-Guaçu. Nos últimos dois anos, houve redução de 46 toneladas por dia na carga de poluição transportada pelo Rio Tietê.

A melhora está relacionada ao avanço do saneamento na Região Metropolitana, com ampliação das ligações de esgoto, do tratamento e da infraestrutura destinada a impedir que a poluição chegue aos cursos d’água. As novas intervenções da Sabesp ampliam esse trabalho ao alcançar áreas que ainda permanecem fora dos sistemas de esgotamento sanitário.

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Além do impacto ambiental, a chegada do saneamento representa uma mudança direta na rotina das comunidades. Menos contato com esgoto significa melhores condições de saúde, mais dignidade e qualidade de vida para quem vive nessas regiões.

É uma transformação que começa na porta das casas, passa pelos córregos dos bairros e chega aos grandes rios da metrópole.

Com conclusão prevista para 2028, o novo pacote integra o compromisso da Sabesp de antecipar a universalização dos serviços nos municípios atendidos para 2029, quatro anos antes do prazo de 2033 previsto no Marco Legal do Saneamento.

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Saiba mais sobre as ações nos canais oficiais da Sabesp.