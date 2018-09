Nos dois endereços da marca, café e vinho se combinam e assumem o protagonismo no cardápio. O menu, aliás, se transformou em outra grande atração da Rause: em ambas as lojas ele está desenhado na parede. Como não há uma lista impressa circulando pelos ambientes, os atendentes exercitam o espírito do serviço da Rause — “generoso”, em norueguês —, ao detalhar os itens e tirar dúvidas. Na ala não alcoólica, os grãos de café são torrados por uma empresa dos donos. A bebida pode ser extraída por oito métodos, como a cafeteira Aram, criada com a participação do sócio e barista Juca Esmanhoto. Ela propicia um expresso sem o uso de eletricidade (R$ 12,00). Na seção de vinhos há sempre opções em taça, por preços que variam de R$ 15,00 a R$ 25,00. A matriz, no centro, elege um vinho do mês. De segunda a sexta, a partir das 18 horas, taça e garrafa desse rótulo acompanham um aperitivo que harmoniza com a bebida. Salgados, doces, sanduíches, saladas e pratos escoltam os líquidos nos dois endereços. Na loja mais antiga, aparecem com destaque o pão de queijo (R$ 4,50), o risoto de javali com gorgonzola (R$ 28,00) e um brownie de chocolate branco com macadâmia, montado com sorvete de baunilha e calda de frutas vermelhas (R$ 19,20). Na unidade do Seminário, dentro da construtora Thá, fazem sucesso a salada caesar (R$ 23,50) e os pratos executivos (R$ 22,90). Oferta exclusiva desse ponto, apresentações de jazz animam os fins de tarde às sextas. Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 696, centro, ☎ 30240696 (26 lugares). 9h/23h (sáb. e feriados 9h/19h; fecha dom.); Avenida Nossa Senhora Aparecida, 48, Seminário, ☎ 3079-7015 (60 lugares). 8h30/18h (sex. 8h30/22h; sáb. 10h/18h; fecha dom.). Aberto em 2011. Aqui tem iFood.

2º lugar: Café Arte & Letra

3º lugar: Brooklyn Coffee Shop