Rapaz morto em queda de marquise comemorava aniversário de amigo

O estudante Thiago Nery, de 17 anos, foi atingido pela marquise de um prédio nos Jardins, zona oeste da cidade de São Paulo, quando se despedia de um amigo na noite da última quarta-feira, 13. Thiago foi convidado para comemorar o aniversário de João Tess Portugal, que completou 18 anos no dia do desabamento. Na despedida, ambos foram atingidos pela estrutura e Thiago morreu no local.

A marquise ficava na entrada do edifício que João morava, na Rua Bela Cintra, 1776. A estrutura caiu sobre os amigos por volta das 19h e o Corpo de Bombeiros foi acionado. De acordo com a corporação, o médico da equipe constatou a morte de uma das vítimas e a outra foi levada para o Hospital Sírio-Libanês sem risco de morte. João teve fraturas no tornozelo.

Thiago e João se conheceram no Colégio Santa Cruz. Eles cursavam o terceiro ano do Ensino Médio. O último dia de aula foi na terça-feira, 12, e os alunos se preparavam para a formatura. Em nota, o colégio lamentou a morte de Thiago e expressou “toda solidariedade à família”. As atividades para o restante do Ensino Médio foram suspensas nesta quinta-feira, 14.

O terceiranista entrou no Colégio Santa Cruz no primeiro ano do Ensino Médio, há três anos. A sua mãe, Ana Luiza Nery, é professora de química na escola em que o filho estudava. Segundo uma funcionária do local, a notícia abalou a todos. Na noite de quarta, os alunos e o diretor do colégio prestaram homenagens a Thiago no pátio. Ainda não há informações sobre o velório e enterro do jovem.