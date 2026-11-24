O Brasil ficou na 15ª posição em uma lista que reuniu 56 países e avaliou os melhores destinos para nômades digitais e trabalhadores remotos. A liderança geral foi da Espanha. Na América do Sul, o país mais bem posicionado foi o Uruguai (terceira colocação geral).

O ranking foi lançado nesta terça-feira pela Global Intelligence Unit, unidade de pesquisa da consultoria Global Citizen Solutions, especializada em planejamento de cidadania e residência.

O estudo analisou 19 indicadores, agrupados em seis grupos: Procedimento, Cidadania e Mobilidade, Economia, Otimização Tributária, Qualidade de Vida, e Tecnologia e Inovação. A análise diferencia vistos específicos para nômades digitais de permissões de visitante, autorizações de residência para freelancers e rotas gerais para trabalhadores remotos.

Os dez mais bem colocados foram:

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Espanha Nova Zelândia Uruguai Grécia Estônia Portugal Itália Croácia Andorra Eslovênia

Os requisitos de renda são um dos principais critérios de elegibilidade dos vistos. Em novembro de 2026, a renda mínima anual exigida, em média, pelos dez programas mais bem posicionados no ranking era de aproximadamente 274. 518 reais, o equivalente a 22. 877 mensais. Esse valor é cerca de 22% superior à média geral do índice, estimada em 224. 740 reais anuais (18. 728 mensais).

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Dos 56 programas avaliados, 96% foram lançados em 2020 ou depois, mostrando o impulso que esse tipo de iniciativa teve com a pandemia de Covid-19. Mas o impulso seguiu, e 23 programas surgiram em 2023 ou mais tarde.

A maioria eliminou as barreiras: 87,5% aceitam familiares, 83,9% permitem prorrogação ou renovação e 78,6% aceitam pedidos feitos a distância. Porém, apenas 20 (35,7%) permitem que o tempo de permanência conte para a residência permanente ou a cidadania. Com isso, a maior diferença entre os países deixa de ser entre quem pode entrar, mas em quem pode ficar mais tempo e se esses anos contam para a fixação de residência.

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“O nômade digital precisa de uma base legal para trabalhar remotamente e de clareza sobre o que esperar em termos tributários. O índice de nômades digitais foi criado para medir o que os profissionais remotos enfrentam além do primeiro ano, oferecendo mais clareza sobre as opções disponíveis”, explica Adalberto Pucca, diretor de Soluções de Mobilidade Global da Global Citizen Solutions.