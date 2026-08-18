‘Raio-X’ revela maiores desafios de cada estado

O movimento Livres lançou o Raio-X dos Estados 2026, que reúne os principais desafios de cada estado e do Distrito Federal e apresenta sugestões de políticas públicas para cada local.

A iniciativa foi feita a partir de dados da última edição do Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública.

São Paulo, por exemplo, é o primeiro colocado no ranking nacional de competitividade, mas ocupa apenas a 24ª posição no indicador de solvência fiscal.

Já Santa Catarina teve o melhor desempenho em capital humano, mas o 24º em custo de mão de obra, como consequência do pleno emprego.

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O Distrito Federal lidera em sustentabilidade ambiental, mas tem desempenho ruim no desenvolvimento econômico e na solidez fiscal.

No Maranhão, a solidez fiscal é a segunda melhor do país, mas as sustentabilidades ambientais e sociais foram as piores.

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O Amazonas ocupa a última posição em infraestrutura, com 74% das rodovias avaliadas como de baixa qualidade e apenas 2% das vias interestaduais consideradas seguras, mas ficou em sexto na eficiência da máquina pública.