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Brasil

‘Raio-X’ revela maiores desafios de cada estado

São Paulo é primeiro colocado em competitividade, mas 24º em solvência fiscal

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 14h30 | Atualizado em 20 ago 2026, 10h55
Fachada do Palácio do Planalto, edifício branco com telhado curvo, brasão da República no centro, janelas escuras e colunas. Bandeiras hasteadas na frente, gramado verde em primeiro plano e céu azul claro. Ramos de árvores escuros no canto superior esquerdo
Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual de São Paulo (./Divulgação)
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O movimento Livres lançou o Raio-X dos Estados 2026, que reúne os principais desafios de cada estado e do Distrito Federal e apresenta sugestões de políticas públicas para cada local.

A iniciativa foi feita a partir de dados da última edição do Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública.

São Paulo, por exemplo, é o primeiro colocado no ranking nacional de competitividade, mas ocupa apenas a 24ª posição no indicador de solvência fiscal.

Já Santa Catarina teve o melhor desempenho em capital humano, mas o 24º em custo de mão de obra, como consequência do pleno emprego.

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O Distrito Federal lidera em sustentabilidade ambiental, mas tem desempenho ruim no desenvolvimento econômico e na solidez fiscal.

No Maranhão, a solidez fiscal é a segunda melhor do país, mas as sustentabilidades ambientais e sociais foram as piores.

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O Amazonas ocupa a última posição em infraestrutura, com 74% das rodovias avaliadas como de baixa qualidade e apenas 2% das vias interestaduais consideradas seguras, mas ficou em sexto na eficiência da máquina pública.

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