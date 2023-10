Quiosque onde médicos foram mortos funciona normalmente após crime

Atualizado em 5 out 2023, 19h03 - Publicado em 5 out 2023, 18h19

Pouco mais de doze horas após os disparos que causaram a morte de três médicos, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, o quiosque onde o crime aconteceu seguia funcionando normalmente. O estabelecimento fica na Avenida Lúcio Costa, região nobre da cidade, na orla da praia e em frente ao Hotel Windsor Barra, onde as vítimas estavam hospedadas. Lá, acontece o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo, evento para o qual o grupo tinha vindo ao Rio. Outro homem, que também estava com eles e foi baleado, está no hospital e tem quadro estável.

O crime aconteceu por volta de 1h da manhã desta quinta-feira, 5. O grupo estava sentado em uma mesa ao lado de uma ciclovia, quando um veículo parou na avenida, três homens desceram e fizeram os disparos, como mostram imagens de câmeras de segurança do quiosque. A cena de terror, no entanto, já não tinha mais sinais no local nesta tarde. O movimento era normal, tanto no quiosque quanto no hotel, e participantes do congresso almoçavam e conversavam nas mesas do estabelecimento, na beira da praia.

Entre os funcionários do quiosque, havia burburinho sobre o crime, enquanto a repercussão era noticiada na televisão. O trabalho, no entanto, seguiu normalmente. Do outro lado da rua, em frente ao hotel, duas viaturas da Polícia Militar, com agentes do lado de fora, faziam a segurança, com passagens constantes de outros carros, como viaturas do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

