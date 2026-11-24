A nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, aprovada no ano passado pelo Congresso e alvo de questionamentos no STF, é o tema do livro recém-lançado “Licenciamento Ambiental no Direito Brasileiro” (Editora Foco).

A obra foi escrita por Paulo de Bessa Antunes, professor titular da Unirio, e Rafael Daudt D’Oliveira, procurador do Estado e ex-chefe jurídico do Inea, além de sócio do BCVL Advogados.

O livro recusa tanto a leitura de “lei da devastação” quanto a de uma legislação sem defeitos. Os autores reconhecem avanços, ao mesmo tempo em que ressaltam pontos que consideram incompatíveis com a Constituição ou com a boa técnica legislativa e que podem ser derrubados pelo STF.

O lançamento presencial será em 8 de dezembro, na PGE-RJ, fechando o congresso nacional da área.