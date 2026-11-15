“Querer expulsar quem dialoga com o Congresso é um erro”, diz Diego Quaquá

Membro da nova geração parlamentar do PT, o deputado federal eleito Diego Quaquá (PT-RJ), filho de Washington Quaquá, prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do partido, afirmou que o pai e Edinho Silva, presidente da legenda, selaram a paz e negou qualquer possibilidade de a família deixar a sigla. Em entrevista a VEJA, ele também disse considerar um erro querer expulsar do PT quem dialoga com o Congresso.

Diego Quaquá comentou os atritos que surgiram nas últimas semanas entre Edinho Silva e o prefeito de Maricá, depois de algumas declarações feitas pelo presidente do PT durante uma reunião da Executiva Nacional no final do mês passado. Na ocasião, Edinho, chancelado por Lula, propôs expulsar os petistas acusados de jogarem contra a renovação do partido e de se omitirem durante as eleições. Internamente, esse grupo foi apelidado de “centrão do PT”.

Para quem participou dessa reunião, o recado de Edinho Silva tinha um destinatário: Washington Quaquá. “Quaquá e Edinho têm discordâncias sobre alguns temas, o que não é novidade para ninguém. Mas os dois já se encontraram e selaram a paz”, garante Diego, que teve em outubro mais de 68 mil votos na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados.

O filho do prefeito, porém, não deixou de fazer críticas às ameaças de expulsão do pai e à forma como a legenda tem utilizado o termo “centrão do PT” para se referir ao grupo de dissidentes. “Acho um erro utilizar o discurso sobre ‘centrão do PT’, como se isso fosse um xingamento, sendo que Lula vai precisar mais do que nunca do Centrão para governar no próximo mandato”, declarou o parlamentar eleito. “Querer expulsar quem dialoga com o Congresso é um erro”, acrescentou.

Continua após a publicidade

Ainda em defesa de Washington Quaquá, Diego afirmou que ele saiu da favela, entrou para o movimento social, fundou o PT e entrou na política por uma causa. Disse também que ele e o pai recebem críticas críticas por representarem a esquerda “popular e favelada”.

“Nós não sairemos do PT porque queremos disputar internamente os rumos do partido”, prometeu o futuro deputado, que também é presidente estadual da legenda no Rio de Janeiro.