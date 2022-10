Quem o streamer Casimiro apoia no 2º turno

Atualizado em 4 out 2022, 11h45 - Publicado em 4 out 2022, 11h29

Por Gustavo Silva Atualizado em 4 out 2022, 11h45 - Publicado em 4 out 2022, 11h29

Fenômeno no público jovem, o streamer Casimiro Miguel revelou seu voto para o segundo turno das eleições, em 30 de outubro. Com mais de 10 000 pessoas acompanhando a transmissão ao vivo na plataforma Twitch, ele afirmou aos seguidores que jamais apoiaria Bolsonaro, quando arguido sobre sua preferência nas urnas. “Eu vou votar no Barba (Lula). Não tem jeito, tá ligado? Porque, se o Bolsonaro está de um lado, eu estou do outro”, explicou. Veja o vídeo:

https://twitter.com/camaradacaze/status/1576901974339248128?s=20&t=Y9Jn2aXgoDu8XzayxKYovw

Em outra live, Casimiro já havia chamado Bolsonaro de “lixo humano”, logo após Neymar, amigo dele, ter revelado apoio ao presidente. “Eu descobri que ele dançou o jingle do Bolsonaro. Fiquei triste, decepcionado”, disse o jornalista. O streamer revelou ainda seu voto no primeiro turno – a professora Sofia Manzano, candidata à presidência pelo PCB. “Não tem como ser mais claro: Sofia 21. Um abraço para Sofia, beleza?!”, falou durante uma transmissão