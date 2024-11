Quem inventou a Black Friday? Conheça a origem e curiosidades sobre a data

Na próxima sexta-feira, dia 29, vai ocorrer a Black Friday, um dia em que as lojas fazem promoções especiais e diminuem preços dos produtos vendidos. A Black Friday surgiu nos Estados Unidos e ocorre sempre na quarta sexta-feira do mês de novembro, um dia após o Dia de Ação de Graças, feriado tradicionalmente comemorado pelas famílias norte-americanas para agradecer pelas coisas boas do ano em que passou.

Quem inventou a Black Friday?

Não há um consenso sobre a invenção do termo Black Friday para se referir ao mundo do consumo, mas uma das teorias dá conta de que policiais da cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, começaram a usar essa expressão em meados dos anos de 1950, para se referir ao caos no trânsito da cidade na data seguinte ao Dia de Ação de Graças, quando muitas famílias estavam voltando para as suas cidades natais e as lojas aproveitavam a oportunidade para abrirem mais cedo, atraindo mais clientes.

Como surgiu o nome Black Friday?

A primeira vez que esse termo foi usado foi em 1869, mas não tem ligação direta com o que o nome se refere hoje. Na época, o termo foi usado para se referir a uma grande queda da bolsa de valores, quando dois homens, Jay Gould e James Fisk, estavam comprando ouro em grande quantidade para tentar vender mais caro. Ao ficar ciente da manobra, o governo americano, que na época era liderado pelo presidente Ulysses S. Grant, resolveu vender 4 milhões de dólares da reserva de ouro, o que fez com que o preço despencasse e acontecesse uma grande queda na bola de valores no dia 24 de setembro de 1869, também conhecida como Black Friday.

Quando a Black Friday começou no Brasil?

A Black Friday surgiu no Brasil em 2010, quando cerca de 50 lojas se uniram para importar essa data no país. Rapidamente a data ganhou popularidade e cresce ano após ano no Brasil. Para 2024, uma pesquisa da Offerwise, encomendada pelo Google, apontou que 62% dos brasileiros pretendem comprar algo no dia, sendo que existe uma probabilidade de que 70% desse público realmente compre um produto.