Quem ganhou e quem perdeu vagas na eleição ao Senado
PL forma a maior bancada, com 28 senadores; PSD sai da disputa como maior derrotado da Casa
O bolsonarismo foi o vencedor incontestável das eleições para o Senado. Após a apuração dos resultados do último domingo, o PL praticamente dobrou sua bancada e deve começar a próxima legislatura com nada menos do que 28 senadores, o que torna a direita conservadora a força dominante na Casa Alta do Legislativo a partir de 2027.
Dos dezesseis senadores que o PL elegeu no domingo, três disputavam a reeleição e treze são novos nomes nas fileiras do partido. Outros quatro parlamentares da legenda deixarão a Casa em 2027: Flávio Bolsonaro, que disputa a presidência da República; Sergio Moro e Marcos Rogério, eleitos governadores no Paraná e em Rondônia; e Izalci Lucas, que ocupará uma cadeira na Câmara. Ao final da redistribuição de vagas, a bancada do ex-presidente Jair Bolsonaro no Senado cresceu de quinze para 28 membros.
O PSD, por sua vez, amarga o título de maior perdedor na corrida ao Senado. O partido iniciou a corrida eleitoral com 14 cadeiras no Senado, sendo onze em disputa em 2026, mas conquistou apenas duas vagas na votação de domingo — ao final do pleito, a legenda presidida por Gilberto Kassab perdeu dez assentos e terá uma bancada de cinco senadores a partir de 2027.
Já o PT terminou a eleição para o Senado no “zero a zero”. Dos nove senadores petistas no início da disputa, três conquistaram a reeleição, dois perderam e um não concorreu — após eleger três novos nomes, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegará a 2027 com a mesma bancada de nove integrantes na Casa Alta.
Ao final da corrida ao Senado, além do PL, apenas três partidos conseguiram aumentar suas bancadas: Novo, União Brasil e Rede Sustentabilidade. Os demais perderam integrantes ou ficaram com o total de vagas inalterado após os resultados.
Confira, abaixo, os partidos que ganharam e perderam assentos no Senado em 2026:
- PL: 28 (ganhou 13 cadeiras)
- Novo: 3 (ganhou 2)
- União Brasil: 6 (ganhou 3)
- Rede Sustentabilidade: 1 (ganhou 1)
- PT: 9 (não variou)
- Sem partido*: 1 (não variou)
- Republicanos: 5 (perdeu 1)
- MDB: 8 (perdeu 1)
- PP: 6 (perdeu 1)
- Podemos: 2 (perdeu 1)
- PDT: 1 (perdeu 1)
- Avante: 0 (perdeu 1)
- PSDB: 2 (perdeu 1)
- PSB: 4 (perdeu 3)
- PSD: 4 (perdeu 10)
*O senador sem partido é Romário (RJ), que se elegeu pelo PL em 2022 e deixou o partido em 2026