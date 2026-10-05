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Brasil

Quem ganhou e quem perdeu vagas na eleição ao Senado

PL forma a maior bancada, com 28 senadores; PSD sai da disputa como maior derrotado da Casa

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 10h07 | Atualizado em 5 out 2026, 15h23
Plenário do Senado durante votação
Plenário do Senado durante votação (Ton Molina/Agência Senado)
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O bolsonarismo foi o vencedor incontestável das eleições para o Senado. Após a apuração dos resultados do último domingo, o PL praticamente dobrou sua bancada e deve começar a próxima legislatura com nada menos do que 28 senadores, o que torna a direita conservadora a força dominante na Casa Alta do Legislativo a partir de 2027.

Dos dezesseis senadores que o PL elegeu no domingo, três disputavam a reeleição e treze são novos nomes nas fileiras do partido. Outros quatro parlamentares da legenda deixarão a Casa em 2027: Flávio Bolsonaro, que disputa a presidência da República; Sergio Moro e Marcos Rogério, eleitos governadores no Paraná e em Rondônia; e Izalci Lucas, que ocupará uma cadeira na Câmara. Ao final da redistribuição de vagas, a bancada do ex-presidente Jair Bolsonaro no Senado cresceu de quinze para 28 membros.

O PSD, por sua vez, amarga o título de maior perdedor na corrida ao Senado. O partido iniciou a corrida eleitoral com 14 cadeiras no Senado, sendo onze em disputa em 2026, mas conquistou apenas duas vagas na votação de domingo — ao final do pleito, a legenda presidida por Gilberto Kassab perdeu dez assentos e terá uma bancada de cinco senadores a partir de 2027.

Já o PT terminou a eleição para o Senado no “zero a zero”. Dos nove senadores petistas no início da disputa, três conquistaram a reeleição, dois perderam e um não concorreu — após eleger três novos nomes, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegará a 2027 com a mesma bancada de nove integrantes na Casa Alta.

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Ao final da corrida ao Senado, além do PL, apenas três partidos conseguiram aumentar suas bancadas: Novo, União Brasil e Rede Sustentabilidade. Os demais perderam integrantes ou ficaram com o total de vagas inalterado após os resultados.

Confira, abaixo, os partidos que ganharam e perderam assentos no Senado em 2026:

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  • PL: 28 (ganhou 13 cadeiras)
  • Novo: 3 (ganhou 2)
  • União Brasil: 6 (ganhou 3)
  • Rede Sustentabilidade: 1 (ganhou 1)
  • PT: 9 (não variou)
  • Sem partido*: 1 (não variou)
  • Republicanos: 5 (perdeu 1)
  • MDB: 8 (perdeu 1)
  • PP: 6 (perdeu 1)
  • Podemos: 2 (perdeu 1)
  • PDT: 1 (perdeu 1)
  • Avante: 0 (perdeu 1)
  • PSDB: 2 (perdeu 1)
  • PSB: 4 (perdeu 3)
  • PSD: 4 (perdeu 10)

*O senador sem partido é Romário (RJ), que se elegeu pelo PL em 2022 e deixou o partido em 2026

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