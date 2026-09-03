Quem era o músico Diego Sanches, morto a caminho de show

O cantor Diego Sanches, de 42 anos, morreu após um acidente envolvendo dois carros em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na última quarta-feira, 2. A tragédia ocorreu enquanto o músico estava a caminho de um bar onde se apresentaria ao lado do grupo de pagode D’Kara Nova, que integrava desde 2017.

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Informações divulgadas pela polícia local apontam que o músico estava como passageiro em um Peugeot 208 quando o veículo foi atingido na lateral ao entrar em uma avenida. Diego chegou a ser socorrido no local, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo dentro da ambulância.

“Era um cara sorridente, sempre alegre, brincalhão, disposto a fazer samba para os amigos. Não era pelo dinheiro. Ele ia tocar no meu aniversário e não iria cobrar nada. Era muito bom de coração”, disse Paulinho Vilanova, amigo de Diego. O músico atuava profissionalmente desde a adolescência, sendo conhecido por tocar em bares e eventos de Porto Alegre junto a grupos de samba e pagode.

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