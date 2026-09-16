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Brasil

Quem era Davi Leão, cantor paraense morto em Curitiba

Artista sofreu uma parada cardíaca decorrente de um quadro de sepse

Por Flávio Monteiro 16 set 2026, 13h57
Homem de cabelo loiro e barba escura, usando fones de ouvido e camisa preta, canta com os olhos fechados em frente a um microfone. Ao fundo, outro homem de cabelo comprido toca violão, sob iluminação vermelha
O músico paraense Davi Leão (@davileaodl/Instagram)
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O cantor paraense Davi Leão morreu no último domingo, 13, em Curitiba, no Paraná. Aos 40 anos de idade, o músico estava internado no Hospital das Clínicas da cidade quando sofreu uma parada cardíaca decorrente de um quadro de sepse, uma resposta exagerada do sistema imunológico a uma infecção, diagnosticado na semana passada.

Conhecido por sua participação na cena pop e rock de Belém, Davi foi vocalista de bandas paraenses como Red Velvet e Quadraphonic, atuando com frequência em shows e festivais no Pará. O artista se mudou para Curitiba em agosto, onde pretendia recomeçar sua trajetória profissional na música.

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