Quem era Davi Leão, cantor paraense morto em Curitiba

O cantor paraense Davi Leão morreu no último domingo, 13, em Curitiba, no Paraná. Aos 40 anos de idade, o músico estava internado no Hospital das Clínicas da cidade quando sofreu uma parada cardíaca decorrente de um quadro de sepse, uma resposta exagerada do sistema imunológico a uma infecção, diagnosticado na semana passada.

Conhecido por sua participação na cena pop e rock de Belém, Davi foi vocalista de bandas paraenses como Red Velvet e Quadraphonic, atuando com frequência em shows e festivais no Pará. O artista se mudou para Curitiba em agosto, onde pretendia recomeçar sua trajetória profissional na música.

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