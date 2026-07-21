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Quem é o ex-prefeito que foi advogado de Celso Pitta e será suplente de Jaques Wagner ao Senado

Além de governar a capital baiana, Edvaldo Brito foi secretário em São Paulo e é pai do líder do PSD na Câmara dos Deputados

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 17h09 | Atualizado em 21 jul 2026, 17h18
Dois homens sorrindo, um branco com barba grisalha e camisa rosa, e outro negro de terno azul e gravata listrada, em frente a um painel com o logo do PSD
O senador Jaques Wagner (PT-BA) e seu candidato a suplente, o ex-prefeito de Salvador Edvaldo Brito (PSD) (Paula Fróes/Assessoria de Jaques Wagner/Divulgação)
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O ex-prefeito de Salvador, Edvaldo Brito (PSD), será o primeiro suplente do senador Jaques Wagner (PT-BA) na sua chapa à reeleição em 2026. O parlamentar confirmou a nomeação durante evento nesta terça-feira, 21.

Aos 88 anos, Edvaldo Brito é professor de Direito na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e advogado particular. Ao longo das últimas seis décadas, foi vereador, vice-prefeito e secretário estadual de diversas pastas na Bahia, chefiando a prefeitura por um breve período entre 1978 e 1979. É pai do deputado federal Antonio Brito, líder do PSD na Câmara.

Além da carreira política e acadêmica na Bahia, Brito foi secretário municipal de Negócios Jurídicos em São Paulo durante a gestão de Celso Pitta, entre 1997 e 2001. O baiano chegou a defender o então prefeito da capital paulista como advogado perante o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), no âmbito do escândalo de corrupção e compra de votos que ficou conhecido como “Pittagate”.

No Congresso, o primeiro suplente é o político que assume a vaga durante períodos de ausência prolongada do senador ou deputado, como em casos de afastamento por razões de saúde ou decisão judicial.

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Indicado pelo senador Otto Alencar (PSD), a escolha de Edvaldo Brito como suplente de Jaques Wagner estreita ainda mais os laços políticos entre PT e PSD na Bahia. O partido de centro apoia a candidatura do governador petista Jerônimo Rodrigues à reeleição em 2026, em chapa composta com Wagner e o ex-ministro Rui Costa (PT) ao Senado.

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