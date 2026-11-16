O professor paranaense Anderfábio Oliveira Santos foi escolhido pelo governador eleito do Rio, Douglas Ruas (PL), para chefiar, a partir de 2027, a Secretaria de Educação. Egresso da Secretaria de Educação do Paraná, ele terá como missão melhorar a qualidade do ensino fluminense — a rede estadual ficou no penúltimo lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Anderfábio iniciou a trajetória na administração pública em 2006, como agente técnico-administrativo na Secretaria de Educação do Paraná. Dois anos depois, trabalhou pela primeira vez como docente, assumindo um cargo como professor temporário de matemática. Nos anos seguintes, ampliou a carreira nas duas frentes: administração pública e docência, até que, em 2023, no governo de Ratinho Júnior (PSD), assumiu a Diretoria de Educação.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 16, quando foi anunciado como secretário, Anderfábio prometeu uma gestão inclusiva, com atendimento ao estudante e suporte pedagógico ao professor, e próxima dos docentes e diretores da rede pública. Ele afirmou que pretende desenvolver projetos inspirados em outras experiências, mas adaptados à realidade fluminense. Um dos desafios no Rio é a violência. O estudo Educação Sob o Cerco, publicado pelo Unicef em 2025, destaca que, na capital fluminense, 55% dos estudantes da rede pública frequentam instituições de ensino em territórios dominados por organizações criminosas. O futuro secretário também reiterou duas promessas de campanha de Douglas Ruas: a ampliação das escolas cívico-militares e a qualificação profissional desde o primeiro ano do ensino médio.

Polêmica envolvendo suspensão de livro

Em 2024, Anderfábio fez parte de um episódio polêmico envolvendo o livro “O Avesso da Pele”. A discussão começou quando Janaina Verizon, diretora de uma escola em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, publicou um vídeo nas redes sociais criticando a presença dos livros nas escolas. O caso ganhou repercussão e, em março de 2024, Anderfábio assinou um documento que determinou o recolhimento da publicação. Segundo a determinação, a obra passaria por uma “análise pedagógica” que se fazia necessária porque determinadas passagens narrariam cenas de sexo explícito.

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À época, o autor Jefferson Tenório criticou a decisão nas redes sociais. “O mais curioso é que as palavras de ‘baixo calão’ e os atos sexuais do livro causam mais incômodo do que o racismo, a violência policial e a morte de pessoas negras”. Vencedora do Prêmio Jabuti de romance literário em 2021, a obra narra a trajetória de um professor negro morto durante uma abordagem policial a partir do ponto de vista de seu filho.

Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul chegaram a determinar o recolhimento dos livros em escolas públicas, mas os três estados revisaram posteriormente a decisão. Na época, Anderfábio, que assinou o documento determinando o recolhimento no Paraná, atribuiu a decisão às passagens que narram conteúdo de teor sexual, destacando que considerava pertinentes as abordagens de questões relacionadas ao racismo estrutural presentes no livro.

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“A nossa preocupação não é com o teor total da obra, que traz até questões relacionadas ao racismo estrutural e isso é muito pertinente, mas com alguns trechos do livro que trazem uma abordagem, uma linguagem sexual explícita”, disse na época, no dia seguinte ao prazo determinado para o recolhimento dos livros.