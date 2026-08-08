Queda de helicóptero no Rio deixa quatro pessoas mortas

Quatro pessoas morreram após a queda de um helicóptero na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado, 8. As vítimas são um homem, piloto da aeronave, e três mulheres, passageiras.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio, a aeronave foi localizada pela equipe do Grupamento de Operações Aéreas em uma área de mata e de difícil acesso. Há registro de fogo no local, e equipes especializadas em salvamento, operações aéreas e combate a incêndios florestais atuam na ocorrência.

O prefixo da aeronave ainda não foi confirmado. As equipes do Corpo de Bombeiros debelaram os focos de incêndio. O local permanece completamente isolado para preservar a área e aguardar a perícia da Polícia Civil, responsável pela identificação das vítimas.

A operação mobilizou cerca de 40 militares, 11 viaturas e 4 unidades operacionais: