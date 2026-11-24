Ler Resumo





Uma árvore caiu no pátio de uma escola estadual em Itaquera, na zona leste de São Paulo, e atingiu cinco crianças durante a chuva desta terça-feira. Três alunos precisaram ser hospitalizados e seguem em observação. Confira os detalhes do caso e o estado de saúde dos estudantes.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Cinco crianças foram atingidas pela queda de uma árvore no pátio da Escola Estadual Professora Maria da Conceição Oliveira Costa na tarde desta terça-feira, 24, em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Três delas foram encaminhadas ao hospital e permanecem em observação, segundo informações da Secretaria Estadual da Educação. No momento da queda, chovia na cidade de São Paulo, inclusive em Itaquera.

A ocorrência foi registrada na Rua Lagoa Tai Grande. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento no local. A equipe gestora da escola também realizou os primeiros socorros e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os três estudantes foram levados ao Hospital Santa Marcelina, o maior da zona leste, e acompanhados por um funcionário da unidade. Seus responsáveis foram acionados e acompanharam os alunos durante a avaliação médica. Outros dois estudantes que estavam próximos à árvore não se feriram.

Equipes da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e da prefeitura trabalham na retirada dos galhos e dos restos da árvore que caíram na escola. Apesar do acidente, as aulas seguem normalmente. O caso foi encaminhado ao 63º Distrito Policial, em Vila Jacuí.