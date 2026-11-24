Queda de árvore atinge cinco crianças em escola da zona leste de São Paulo
Três estudantes foram levados a hospital, passaram por avaliação médica e seguem em observação; aulas foram mantidas
Cinco crianças foram atingidas pela queda de uma árvore no pátio da Escola Estadual Professora Maria da Conceição Oliveira Costa na tarde desta terça-feira, 24, em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Três delas foram encaminhadas ao hospital e permanecem em observação, segundo informações da Secretaria Estadual da Educação. No momento da queda, chovia na cidade de São Paulo, inclusive em Itaquera.
A ocorrência foi registrada na Rua Lagoa Tai Grande. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento no local. A equipe gestora da escola também realizou os primeiros socorros e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Os três estudantes foram levados ao Hospital Santa Marcelina, o maior da zona leste, e acompanhados por um funcionário da unidade. Seus responsáveis foram acionados e acompanharam os alunos durante a avaliação médica. Outros dois estudantes que estavam próximos à árvore não se feriram.
Equipes da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e da prefeitura trabalham na retirada dos galhos e dos restos da árvore que caíram na escola. Apesar do acidente, as aulas seguem normalmente. O caso foi encaminhado ao 63º Distrito Policial, em Vila Jacuí.