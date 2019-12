Quatro pessoas morrem em queda de elevador em Santos

Quatro pessoas morreram após um elevador cair do nono andar de um edifício em Santos, no litoral de São Paulo, na noite desta segunda (30). Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia mais ocupantes na cabine no momento do acidente.

De acordo com a GloboNews, a queda do elevador ocorreu em um edifício residencial na Rua Guararapes, na Vila Belmiro, por volta das 20h. As causas do acidente ainda são apuradas. Segundo a Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP), as vítimas são a esposa e familiares de um oficial da Marinha.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Defesa Civil do Santos e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas.