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Brasil

Quarta edição do Fórum Varanda da Amazônia será dedicada às mulheres

Caixa Cultural será patrocinadora pela primeira vez do evento, criado por Fafá de Belém

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 18h01
Três mulheres sentadas em um palco escuro, com um telão ao fundo exibindo uma imagem aérea da Amazônia e a frase O FUTURO DA AMAZÔNIA É AGORA! Democracia e justiça climática na floresta. A mulher à esquerda veste um conjunto dourado, a do centro um vestido branco e a da direita um vestido escuro. Duas telas verticais verdes com o logo Varanda da Amazônia ladeiam o telão principal. Pessoas na plateia e fotógrafos são visíveis na parte inferior
Terceira edição do Fórum Varanda da Amazônia (Aryanne Almeida/Divulgação)
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O IV Fórum Varanda da Amazônia ocorre nos dias 6 e 7 de outubro, em Belém, com o tema “Amazônia, substantivo feminino”. A Caixa Cultural estreia como patrocinadora.

Lideranças indígenas e quilombolas, pesquisadoras, empreendedoras, representantes de comunidades tradicionais e especialistas discutirão temas como mudanças climáticas, sociobioeconomia, inovação, economia do cuidado, emprego, finanças verdes, carbono, cultura e audiovisual.

Um dos eixos da quarta edição é o encontro entre conhecimentos produzidos em universidades e instituições de pesquisa e os saberes desenvolvidos por povos e comunidades tradicionais.

O fórum debaterá também como a biodiversidade pode sustentar novos negócios e cadeias produtivas sem dissociar geração de renda e conservação.

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Idealizado pela cantora Fafá de Belém, o evento foi criado em 2023 a partir da experiência da Varanda de Nazaré, projeto realizado pela artista durante o Círio de Belém desde 2010.

O encontro levou para um espaço próprio de discussão temas que já atravessavam a Varanda e ampliou a conversa sobre cultura, identidade, economia e desenvolvimento da região.

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Após o fórum, a parceria da Caixa Cultural com Fafá de Belém terá continuidade com Fafá 50, projeto dedicado aos 50 anos de carreira da artista. Filmado em Belém, o novo audiovisual tem lançamento previsto para dezembro. A programação contempla ainda duas apresentações, em datas a serem anunciadas.

O lançamento encerra um ano em que Fafá também celebrou 70 anos de vida, com espetáculos no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belém.

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