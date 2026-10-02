Quarta edição do Fórum Varanda da Amazônia será dedicada às mulheres

O IV Fórum Varanda da Amazônia ocorre nos dias 6 e 7 de outubro, em Belém, com o tema “Amazônia, substantivo feminino”. A Caixa Cultural estreia como patrocinadora.

Lideranças indígenas e quilombolas, pesquisadoras, empreendedoras, representantes de comunidades tradicionais e especialistas discutirão temas como mudanças climáticas, sociobioeconomia, inovação, economia do cuidado, emprego, finanças verdes, carbono, cultura e audiovisual.

Um dos eixos da quarta edição é o encontro entre conhecimentos produzidos em universidades e instituições de pesquisa e os saberes desenvolvidos por povos e comunidades tradicionais.

O fórum debaterá também como a biodiversidade pode sustentar novos negócios e cadeias produtivas sem dissociar geração de renda e conservação.

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Idealizado pela cantora Fafá de Belém, o evento foi criado em 2023 a partir da experiência da Varanda de Nazaré, projeto realizado pela artista durante o Círio de Belém desde 2010.

O encontro levou para um espaço próprio de discussão temas que já atravessavam a Varanda e ampliou a conversa sobre cultura, identidade, economia e desenvolvimento da região.

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Após o fórum, a parceria da Caixa Cultural com Fafá de Belém terá continuidade com Fafá 50, projeto dedicado aos 50 anos de carreira da artista. Filmado em Belém, o novo audiovisual tem lançamento previsto para dezembro. A programação contempla ainda duas apresentações, em datas a serem anunciadas.

O lançamento encerra um ano em que Fafá também celebrou 70 anos de vida, com espetáculos no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belém.