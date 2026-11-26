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O quinto dia útil de dezembro de 2026 cai em um sábado, dia 5, o que exige atenção das empresas para evitar atrasos no pagamento dos salários. Entenda as regras da CLT, a contagem dos dias úteis e o prazo limite para o depósito da segunda parcela do décimo terceiro.

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Com a chegada de dezembro, último mês do ano, os trabalhadores brasileiros com carteira assinada devem ficar atentos ao calendário de pagamentos dos salários referentes ao mês de novembro. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece que as empresas têm até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado para efetuar o depósito da remuneração mensal.

Em dezembro de 2026, o quinto dia útil cairá no sábado, dia 5, considerando que não há feriados nacionais nos primeiros dias do mês. Embora parte dos trabalhadores não exerça suas atividades aos sábados, o dia é considerado útil para fins de pagamento salarial.

Na prática, empresas que realizam os pagamentos por meio de instituições financeiras e não conseguem disponibilizar os recursos aos funcionários no sábado deverão antecipar o depósito para sexta-feira, dia 4. O empregador deve garantir que o dinheiro esteja disponível dentro do prazo legal.

Como fica a contagem dos dias úteis de dezembro?

O mês de dezembro de 2026 começa em uma terça-feira. Veja como fica a contagem dos primeiros cinco dias úteis do mês, considerando o calendário nacional:

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1º de dezembro (terça-feira): primeiro dia útil;

2 de dezembro (quarta-feira): segundo dia útil;

segundo dia útil; 3 de dezembro (quinta-feira): terceiro dia útil;

terceiro dia útil; 4 de dezembro (sexta-feira): quarto dia útil;

quarto dia útil; 5 de dezembro (sábado): quinto dia útil.

O sábado é considerado dia útil para o pagamento de salários?

Sim. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, os sábados devem ser incluídos na contagem dos dias úteis para o pagamento dos salários, independentemente de haver expediente na empresa. Apenas domingos e feriados, sejam eles nacionais, estaduais ou municipais, ficam de fora da contagem.

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O prazo estabelecido pelo artigo 459 da CLT representa a data-limite para o pagamento da remuneração mensal. As empresas podem, entretanto, realizar os depósitos antecipadamente, conforme suas políticas internas ou acordos coletivos de trabalho.

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O que fazer se a empresa atrasar o pagamento do salário?

Caso o empregador não efetue o pagamento dentro do prazo previsto pela legislação, o funcionário deve inicialmente procurar o departamento de Recursos Humanos da empresa para esclarecer a situação.

Se o problema persistir, o trabalhador pode recorrer ao sindicato da categoria, registrar uma denúncia junto ao Ministério do Trabalho e Emprego ou buscar a Justiça do Trabalho. Dependendo das circunstâncias, o atraso também pode resultar em penalidades previstas em convenções coletivas.

Quando será paga a segunda parcela do décimo terceiro salário?

Além do salário referente a novembro, os trabalhadores com carteira assinada receberão em dezembro a segunda parcela do 13º salário.

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Em 2026, o pagamento deverá ser realizado até sexta-feira, 18 de dezembro, uma vez que o prazo habitual, dia 20, cairá em um domingo. Já a primeira parcela do benefício deverá ser paga até segunda-feira, 30 de novembro.

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Diferentemente da primeira parcela, a segunda contempla os descontos referentes à contribuição previdenciária (INSS) e ao Imposto de Renda, quando aplicável. Por isso, o valor recebido em dezembro pode ser inferior ao do primeiro repasse.