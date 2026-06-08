Quando será o próximo feriado nacional? Veja as próximas folgas
O ano de 2026 ainda reserva cinco feriados no calendário nacional
Depois do fim de mais um feriadão prolongado, com o ponto facultativo de Corpus Christi, os brasileiros já estão na expectativa da próxima folga programada. O próximo feriado nacional será a Independência do Brasil, celebrado no dia 7 de setembro, que em 2026 cairá em uma segunda-feira. O assunto está em alta no Google Trends nesta segunda, 8.
Depois do Dia da Independência, o país ainda terá outros cinco feriados nacionais em 2026: um em outubro, três em novembro e um em dezembro.
Qual é a diferença de ponto facultativo para feriado?
O feriado nacional é uma data prevista em lei federal. Em regra, vale para todo o país e suspende a jornada de trabalho, salvo atividades essenciais ou setores autorizados a funcionar. Quando há trabalho no feriado, normalmente o empregado tem direito a compensação ou pagamento em dobro, conforme a legislação e acordos coletivos.
O ponto facultativo nacional é uma dispensa determinada pelo governo federal para órgãos e servidores públicos federais. Ele não obriga empresas privadas, estados e municípios a suspenderem o expediente. Na prática, cada órgão público local, governo estadual, prefeitura ou empresa decide se adere ou mantém funcionamento normal.
Veja os próximos feriados nacionais de 2026:
- 07/09, segunda-feira — Independência do Brasil;
- 12/10, segunda-feira — Nossa Senhora Aparecida;
- 02/11, segunda-feira — Finados;
- 15/11, domingo — Proclamação da República;
- 20/11, sexta-feira — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;
- 25/12, sexta-feira — Natal.