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Brasil

Quando será o próximo feriado nacional? Veja as próximas folgas

O ano de 2026 ainda reserva cinco feriados no calendário nacional

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 11h57 | Atualizado em 9 jun 2026, 10h10
FERIADOS DE 2024 - Mais 4 feriados ainda serão comemorados nesse ano
 (Kathrin Ziegler/Getty Images)
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Depois do fim de mais um feriadão prolongado, com o ponto facultativo de Corpus Christi, os brasileiros já estão na expectativa da próxima folga programada. O próximo feriado nacional será a Independência do Brasil, celebrado no dia 7 de setembro, que em 2026 cairá em uma segunda-feira. O assunto está em alta no Google Trends nesta segunda, 8.

Depois do Dia da Independência, o país ainda terá outros cinco feriados nacionais em 2026: um em outubro, três em novembro e um em dezembro.

Qual é a diferença de ponto facultativo para feriado?

O feriado nacional é uma data prevista em lei federal. Em regra, vale para todo o país e suspende a jornada de trabalho, salvo atividades essenciais ou setores autorizados a funcionar. Quando há trabalho no feriado, normalmente o empregado tem direito a compensação ou pagamento em dobro, conforme a legislação e acordos coletivos.

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O ponto facultativo nacional é uma dispensa determinada pelo governo federal para órgãos e servidores públicos federais. Ele não obriga empresas privadas, estados e municípios a suspenderem o expediente. Na prática, cada órgão público local, governo estadual, prefeitura ou empresa decide se adere ou mantém funcionamento normal.

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Veja os próximos feriados nacionais de 2026:

  • 07/09, segunda-feira — Independência do Brasil;
  • 12/10, segunda-feira — Nossa Senhora Aparecida;
  • 02/11, segunda-feira — Finados;
  • 15/11, domingo — Proclamação da República;
  • 20/11, sexta-feira — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;
  • 25/12, sexta-feira — Natal.
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TAGS:
Dia da Independência
feriado
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