Quando será o próximo feriado nacional? Veja as próximas folgas

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Após o feriadão de Corpus Christi, a expectativa é para a próxima folga. O artigo detalha o calendário dos feriados nacionais de 2026, com destaque para a Independência do Brasil em setembro. Entenda a diferença entre feriado e ponto facultativo e veja a lista completa das datas restantes.

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Depois do fim de mais um feriadão prolongado, com o ponto facultativo de Corpus Christi, os brasileiros já estão na expectativa da próxima folga programada. O próximo feriado nacional será a Independência do Brasil, celebrado no dia 7 de setembro, que em 2026 cairá em uma segunda-feira. O assunto está em alta no Google Trends nesta segunda, 8.

Depois do Dia da Independência, o país ainda terá outros cinco feriados nacionais em 2026: um em outubro, três em novembro e um em dezembro.

Qual é a diferença de ponto facultativo para feriado?

O feriado nacional é uma data prevista em lei federal. Em regra, vale para todo o país e suspende a jornada de trabalho, salvo atividades essenciais ou setores autorizados a funcionar. Quando há trabalho no feriado, normalmente o empregado tem direito a compensação ou pagamento em dobro, conforme a legislação e acordos coletivos.

O ponto facultativo nacional é uma dispensa determinada pelo governo federal para órgãos e servidores públicos federais. Ele não obriga empresas privadas, estados e municípios a suspenderem o expediente. Na prática, cada órgão público local, governo estadual, prefeitura ou empresa decide se adere ou mantém funcionamento normal.

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Veja os próximos feriados nacionais de 2026:

07/09, segunda-feira — Independência do Brasil;



— Independência do Brasil; 12/10, segunda-feira — Nossa Senhora Aparecida;



— Nossa Senhora Aparecida; 02/11, segunda-feira — Finados;



— Finados; 15/11, domingo — Proclamação da República;



— Proclamação da República; 20/11, sexta-feira — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;



— Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra; 25/12, sexta-feira — Natal.