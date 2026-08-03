Quando é o próximo feriado nacional? Veja o calendário de folgas do ano

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Prepare-se para os próximos feriados de 2026! Descubra quais datas ainda renderão fins de semana prolongados, como o 7 de setembro e o 12 de outubro, e quais serão os pontos facultativos. Entenda também a diferença crucial entre feriados e pontos facultativos para planejar sua agenda.

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O próximo feriado nacional de 2026 será celebrado no dia 7 de setembro, data da Independência do Brasil. Neste ano, a comemoração cairá em uma segunda-feira, formando um fim de semana prolongado em todo o país. Depois dela, o calendário ainda terá outras cinco folgas nacionais: uma em outubro, três em novembro e uma em dezembro.

No dia 12 de outubro, também uma segunda-feira, será celebrado o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O mês terá ainda o Dia do Servidor Público federal, no dia 28 de outubro, uma quarta-feira, mas a data será ponto facultativo.

Novembro ainda terá três feriados. O primeiro será Finados, no dia 2 de novembro, que cairá em uma segunda-feira e também permitirá uma pausa prolongada. A Proclamação da República será comemorada no dia 15, um domingo. Já o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, cairá em uma sexta-feira.

O calendário será encerrado com o Natal, celebrado no dia 25 de dezembro, uma sexta-feira. Na véspera, dia 24, o expediente será facultativo após as 13 horas. A mesma regra valerá para 31 de dezembro, véspera do Ano Novo, que também cairá em uma quinta-feira.

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Próximos feriados nacionais de 2026

7 de setembro, segunda-feira: Independência do Brasil;

Independência do Brasil; 12 de outubro, segunda-feira: Nossa Senhora Aparecida;

Nossa Senhora Aparecida; 2 de novembro, segunda-feira: Finados;

Finados; 15 de novembro, domingo: Proclamação da República;

Proclamação da República; 20 de novembro, sexta-feira: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra; 25 de dezembro, sexta-feira: Natal.

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Pontos facultativos restantes

28 de outubro, quarta-feira: Dia do Servidor Público federal;

Dia do Servidor Público federal; 24 de dezembro, quinta-feira: véspera do Natal, após as 13 horas;

véspera do Natal, após as 13 horas; 31 de dezembro, quinta-feira: véspera do Ano Novo, após as 13 horas.

Qual é a diferença entre ponto facultativo e feriado?

A distinção entre feriado e ponto facultativo interfere diretamente no funcionamento dos serviços. O feriado nacional é estabelecido por lei federal e, em regra, suspende a jornada de trabalho em todo o país, com exceções para atividades essenciais ou setores autorizados a funcionar. Se houver trabalho na data, o empregado normalmente tem direito a compensação ou pagamento em dobro, conforme a legislação e os acordos coletivos.

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O ponto facultativo, por sua vez, representa uma dispensa determinada pelo governo federal para órgãos e servidores públicos federais. A medida não obriga empresas privadas, governos estaduais ou prefeituras a interromperem o expediente. Cada administração ou empregador pode decidir se adere à pausa ou mantém o funcionamento normal.