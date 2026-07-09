Quando é o próximo feriado em São Paulo? Veja a data

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Após o feriado de 9 de julho, São Paulo aguarda o Dia da Independência (7 de setembro de 2026), que cairá em uma segunda-feira, prometendo um fim de semana prolongado. Descubra os próximos feriados nacionais do ano, muitos deles emendáveis, e entenda a diferença crucial entre feriado e ponto facultativo.

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Após o feriado desta quinta-feira, 9 de julho, que celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, o próximo feriado oficial em São Paulo será o Dia da Independência do Brasil, comemorado no dia 7 de setembro. Em 2026, a data cairá em uma segunda-feira, formando um fim de semana prolongado para grande parte dos trabalhadores.

O intervalo entre as duas datas será de quase dois meses. A Independência do Brasil é um feriado nacional e, portanto, vale tanto para a cidade e o estado de São Paulo quanto para os demais estados brasileiros.

Celebrada anualmente, a data relembra a declaração de independência do Brasil em relação a Portugal, ocorrida em 7 de setembro de 1822. Por se tratar de um feriado previsto na legislação federal, repartições públicas, agências bancárias e parte dos estabelecimentos comerciais costumam suspender o atendimento presencial. Serviços considerados essenciais, como hospitais, segurança pública e transporte coletivo, normalmente funcionam em regime especial.

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Depois do Dia da Independência, o próximo feriado será o de Nossa Senhora Aparecida, celebrado no dia 12 de outubro, que também cairá em uma segunda-feira em 2026. Na sequência, haverá o Dia de Finados, no dia 2 de novembro, igualmente em uma segunda-feira, a Proclamação da República, no dia 15 de novembro, um domingo, e o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, uma sexta-feira.

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Qual é a diferença de ponto facultativo para feriado?

O feriado nacional é uma data prevista em lei federal. Em regra, vale para todo o país e suspende a jornada de trabalho, salvo atividades essenciais ou setores autorizados a funcionar. Quando há trabalho no feriado, normalmente o empregado tem direito a compensação ou pagamento em dobro, conforme a legislação e acordos coletivos.

O ponto facultativo nacional é uma dispensa determinada pelo governo federal para órgãos e servidores públicos federais. Ele não obriga empresas privadas, estados e municípios a suspenderem o expediente. Na prática, cada órgão público local, governo estadual, prefeitura ou empresa decide se adere ou mantém funcionamento normal.

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Veja os próximos feriados nacionais de 2026:

07/09, segunda-feira — Independência do Brasil;



— Independência do Brasil; 12/10, segunda-feira — Nossa Senhora Aparecida;



— Nossa Senhora Aparecida; 02/11, segunda-feira — Finados;



— Finados; 15/11, domingo — Proclamação da República;



— Proclamação da República; 20/11, sexta-feira — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;



— Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra; 25/12, sexta-feira — Natal.