Como está a disputa pelo Senado no Rio, segundo a pesquisa Quaest

Levantamento da Quaest divulgado nesta segunda-feira, 27, apontou a liderança de Benedita da Silva (PT) e Marcelo Crivella (Republicanos) na disputa pelas duas vagas ao Senado no Rio.

A pesquisa considerou dois cenários distintos. A pré-candidata do PT apareceu com 11% na primeira configuração, que inclui Márcio Canella (União), Alessandro Molon (PSB) e Helio Secco (Missão), e 12% na segunda, que exclui esses três nomes. O pré-candidato do Republicanos somou 8% na primeira configuração e 9% na segunda. Tecnicamente, os dois estão empatados. Ambos os arranjos também incluem Carlos Portinho (PL), Mônica Benício (PSOL), Pedro Paulo (PSD), Waguinho (Republicanos), Marcos Dias (Podemos) e Sávio Neves (PSDB).

Benedita e Crivella aparecem empatados em ambos os cenários.

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Carlos Portinho, Márcio Canella, Alessandro Molon, Mônica Benício, Pedro Paulo e Waguinho aparecem empatados em terceiro lugar, com 4% das intenções de voto em pelo menos um dos cenários. Marcos Dias e Sávio Neves foram escolhidos por 1% dos entrevistados, configurando empate técnico com o pelotão que ocupa a terceira colocação.

Boa parte dos eleitores ainda não definiu o voto. Entre 22% e 23% dos entrevistados não decidiram em quem votar, e entre 37% e 38% afirmaram que votarão em branco, nulo ou não votarão. Cinquenta e nove por cento disseram que ainda podem mudar o voto até o dia das eleições.

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A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 1.200 eleitores, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.