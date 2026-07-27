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Brasil

Como está a disputa pelo Senado no Rio, segundo a pesquisa Quaest

Oito candidatos aparecem empatados tecnicamente na terceira posição

Por Gustavo Villela 27 jul 2026, 19h45 | Atualizado em 28 jul 2026, 14h37
Mulher negra de cabelos crespos e curtos, com brincos e colar de pingente oval claro, fala ao microfone. Ela veste blusa estampada em tons claros e blusa verde por baixo, com expressão séria e boca aberta, em ambiente interno com fundo escuro
A deputada federal Benedita da Silva (PT), ex-governadora do Rio de Janeiro e candidata ao Senado em 2026 (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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Levantamento da Quaest divulgado nesta segunda-feira, 27, apontou a liderança de Benedita da Silva (PT) e Marcelo Crivella (Republicanos) na disputa pelas duas vagas ao Senado no Rio.

A pesquisa considerou dois cenários distintos. A pré-candidata do PT apareceu com 11% na primeira configuração, que inclui Márcio Canella (União), Alessandro Molon (PSB) e Helio Secco (Missão), e 12% na segunda, que exclui esses três nomes. O pré-candidato do Republicanos somou 8% na primeira configuração e 9% na segunda. Tecnicamente, os dois estão empatados. Ambos os arranjos também incluem Carlos Portinho (PL), Mônica Benício (PSOL), Pedro Paulo (PSD), Waguinho (Republicanos), Marcos Dias (Podemos) e Sávio Neves (PSDB).

Benedita e Crivella aparecem empatados em ambos os cenários.

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Carlos Portinho, Márcio Canella, Alessandro Molon, Mônica Benício, Pedro Paulo e Waguinho aparecem empatados em terceiro lugar, com 4% das intenções de voto em pelo menos um dos cenários. Marcos Dias e Sávio Neves foram escolhidos por 1% dos entrevistados, configurando empate técnico com o pelotão que ocupa a terceira colocação.

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Boa parte dos eleitores ainda não definiu o voto. Entre 22% e 23% dos entrevistados não decidiram em quem votar, e entre 37% e 38% afirmaram que votarão em branco, nulo ou não votarão. Cinquenta e nove por cento disseram que ainda podem mudar o voto até o dia das eleições.

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A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 1.200 eleitores, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

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