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Brasil

Publicações contra André Mendonça têm indícios de usos de robôs

Análise identificou grande volume de postagens em poucas contas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 06h01
O ministro André Mendonça, durante sessão do STF
O ministro André Mendonça, durante sessão do STF (Luiz Silveira/STF)
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Publicações contra André Mendonça têm indícios de usos de robôs Priorizar nos meus resultados Google

Publicações com críticas ao ministro André Mendonça, do STF, têm indícios de uso de robôs, de acordo com uma análise da empresa Brandwatch.

A plataforma analisou postagens no X com a expressão “Mendonça Golpista”, realizadas no dia 8 de setembro, quando o ministro retirou Andrei Rodrigues do comando da PF (decisão revertida depois por Flávio Dino).

Foram identificados cinco perfis com mais de 250 publicações, 60 perfis com mais de 100 publicações, 110 perfis com mais de 50 publicações e 250 perfis com mais de 25 publicações.

Cerca de 55% das postagens foram feitas por contas que publicaram mais de 15 vezes no intervalo de 10 horas.

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Grande parte dos perfis analisados foi criada recentemente e não possui foto de perfil.

“O padrão de atividade desses perfis segue uma lógica clara: não mantêm frequência estável ao longo do dia, mas operam em rajadas curtas, concentrando a maior parte do volume em uma única janela de 1 hora ou menos, seguidas de longos períodos de inatividade. Esse comportamento é típico de operações coordenadas, ativadas por curtos intervalos de tempo para amplificar narrativas específicas”, diz o estudo.

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