PT da Bahia: Jerônimo Rodrigues e Rui Costa se solidarizam com Jaques Wagner após ação da PF

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O senador Jaques Wagner (PT-BA) foi alvo de operação da PF no caso Banco Master. Em resposta, os governadores da Bahia, Jerônimo Rodrigues e Rui Costa (ambos PT), manifestaram solidariedade, alegando perseguição política. A PF investiga supostos privilégios, como um apartamento de R$ 2,45 milhões. Detalhes dessa nova crise na política baiana.

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e seu antecessor, Rui Costa (PT), se solidarizaram com o senador e líder do governo Lula no Senado Jaques Wagner (PT-BA), após ele ser alvo de uma operação da Polícia Federal, na quinta-feira, 18, na esteira das investigações do caso de corrupção do Banco Master.

Jaques Wagner também foi governador da Bahia, de 2007 a 2014, tendo sido sucedido por Costa (2015 a 2022) e Rodrigues, respectivamente. Juntos, os três são responsáveis pela hegemonia política mais longeva do país ainda em vigor.

Para o atual governador, a operação que mirou Wagner ontem faz parte de um tipo de perseguição política, que o PT, segundo ele sofre na Bahia — mesmo sendo o partido mais votado dos últimos anos e a PF estando sob o guarda-chuva de um governo petista. “Estive com o senador Jaques Wagner para levar meu abraço de amigo e companheiro. A Bahia conhece Wagner e sabe que sua história e legado são motivos de orgulho e inspiração. Reafirmo a confiança no senador que honra a Bahia e lidera com compromisso o governo do presidente Lula. Não é a primeira vez que o perseguem; a verdade há de vencer. E, nós, seus verdadeiros companheiros, não soltaremos sua mão, Wagner!”, escreveu.

Estive com o senador Jaques Wagner para levar meu abraço de amigo e companheiro. A Bahia conhece Wagner e sabe que sua história e legado são motivos de orgulho e inspiração. Reafirmo a confiança no senador que honra a Bahia e lidera com compromisso o governo do presidente Lula.… pic.twitter.com/ZiE4DApgM4 — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) June 19, 2026

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Já Rui Costa, que é também ex-ministro da Casa Civil de Lula e, assim como Wagner, disputará uma vaga ao Senado em outubro deste ano, foi mais sucinto e disse apenas que seu colega conta com sua total confiança. Ele também comentou uma entrevista que o líder do governo deu para tentar se explicar, afirmando que ele foi corajoso.

“Assisti à entrevista do sen. Jaques Wagner ao Victor Pinto, da Band: Corajosa, transparente e esclarecedora. Minha solidariedade ao amigo desta longa estrada da vida. Reafirmo absoluta confiança nele. Vamos juntos continuar trabalhando para que nossa Bahia avance cada vez mais”, escreveu Costa.

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A PF investiga se Jaques Wagner recebeu vantagens de Augusto Lima, executivo do Banco Master, em troca de atuação em favor da instituição financeira. Entre as vantagens estariam um apartamento avaliado em 2,45 milhões de reais e um repasse de 3,5 milhões de reais para uma empresa do enteado do senador. Também teria sido disponibilizado ao senador o uso gratuito de aeronaves, além da entrega de ingressos para um show em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Assisti à entrevista do sen. Jaques Wagner ao Victor Pinto, da Band: Corajosa, transparente e esclarecedora. Minha solidariedade ao amigo desta longa estrada da vida. Reafirmo absoluta confiança nele. Vamos juntos continuar trabalhando para que nossa Bahia avance cada vez mais. — Rui Costa (@costa_rui) June 18, 2026