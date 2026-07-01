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Brasil

Feriado nesta quinta, dia 9 julho: entenda o que é celebrado na data

Aproximadamente 46 milhões de trabalhadores terão direito a folga nesta data

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 12h15 | Atualizado em 8 jul 2026, 10h27
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Calendário (Reprodução/Divulgação)
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Nesta quinta-feira, dia 9 de julho, será feriado em todo o estado de São Paulo, em celebração ao início da Revolução Constitucionalista de 1932, movimento armado que reivindicou a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil e o fim do governo provisório de Getúlio Vargas. O assunto está em alta no Google Trends.

A folga vale para todos os 645 municípios paulistas, incluindo a capital e cidades do interior e do litoral. No restante do país, porém, o 9 de julho não é feriado nacional. Eventuais paralisações em municípios de outros estados dependem da existência de leis locais relacionadas a aniversários, padroeiros ou outras celebrações municipais.

Em São Paulo, a data é oficialmente reconhecida como a Data Magna do Estado. O feriado civil foi instituído pela Lei estadual nº 9.497, sancionada em 5 de março de 1997.

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O que aconteceu em 9 de julho de 1932?

A Revolução Constitucionalista começou em 9 de julho de 1932, quando forças civis e militares de São Paulo se levantaram contra o governo de Getúlio Vargas. O então presidente havia chegado ao poder em 1930, dissolvido o Congresso Nacional, anulado a Constituição vigente e passado a governar o país de forma provisória.

Os participantes do movimento exigiam a convocação de eleições e de uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição. Também havia insatisfação entre as lideranças paulistas com a perda de influência política do estado após a Revolução de 1930 e com a nomeação de interventores pelo governo federal.

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A mobilização ganhou força após a morte dos jovens Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo durante um confronto ocorrido em maio de 1932. As iniciais dos quatro sobrenomes deram origem à sigla MMDC, que se tornou um dos principais símbolos do movimento constitucionalista.

São Paulo esperava receber apoio militar de outros estados, especialmente Minas Gerais e Rio Grande do Sul, mas acabou isolado. Depois de cerca de três meses de combates, as forças paulistas foram derrotadas militarmente e a rendição foi assinada no início de outubro de 1932. Eleições para a Assembleia Nacional Constituinte foram realizadas em 1933, e uma nova Constituição brasileira foi promulgada em 1934.

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