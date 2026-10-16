Próxima ‘bondade’ de Lula pode mirar a gigantesca torcida do Corinthians

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O presidente Lula e seu governo avaliam uma tratativa para ajudar o Corinthians a quitar a dívida de R$ 650 milhões com a Caixa, referente à construção da Arena Corinthians. Uma reunião em Brasília, com a presença de Guilherme Boulos, formalizou o termo de confidencialidade, indicando o avanço das negociações para aliviar as finanças do clube.

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Em meio a uma série de promessas e projetos em uma tentativa de virar a situação eleitoral e vencer Flávio Bolsonaro (PL), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e integrantes de seu governo analisam uma tratativa que pode beneficiar um dos clubes com maior torcida no Brasil: o Corinthians, que tem 14% da torcida de futebol do país, segundo pesquisa Datafolha de julho deste ano, o que equivale a cerca de 30 milhões de adeptos.

A tratativa, claro, envolve o uso de dinheiro estatal. Nesta sexta-feira, 16, a direção do clube se reuniu em Brasília com diretores da Caixa Econômica Federal para avançar em um possível acordo de quitação da dívida do clube com o banco público, que gira em torno de 650 milhões de reais, relacionada ao custo da construção do estádio Arena Corinthians, no bairro de Itaquera, zona leste da capital paulista. O encontro contou com a presença de Guilherme Boulos, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do governo petista — que, por sinal, é torcedor do Corinthians.

A reunião, segundo nota da Caixa (leia íntegra abaixo), serviu para formalizar “a assinatura de um termo de confidencialidade. As tratativas permanecem em curso e as conversas seguem em um ambiente de cooperação, responsabilidade legal e transparência”. A intenção do clube paulistano é se livrar da dívida e conseguir equilibrar as finanças, em meio a uma crise dentro de campo que pode levar o clube do Parque São Jorge para a Série B em 2027. Uma das alternativas levantadas é permitir que o banco passe a ser detentor dos naming rights (direitos de nome) do estádio.

Outra opção para o Corinthians saldar a dívida milionária com a Caixa é estampar o nome do banco em seu uniforme — patrocínio master — por pouco mais de dez anos. A dívida atual do clube é bilionária — a maior parte, no entanto, é com a Caixa. A expectativa da direção do clube é conseguir renegociar outras pendências a partir da quitação com a Caixa, o que causaria um alívio financeiro para o time.

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O estádio na zona leste paulistana foi construído para receber jogos — o de abertura, por exemplo — da Copa do Mundo de 2014. Em 2025, a principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, realizou uma vaquinha online para conseguir fundos e ajudar na quitação do estádio. Foi encaminhado para a Caixa um valor próximo de 40 milhões de reais.

A íntegra da nota da Caixa

CAIXA e Corinthians mantêm diálogo institucional

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A CAIXA e o Sport Club Corinthians Paulista informam que avançaram nas conversas voltadas à avaliação de alternativas para o aprimoramento da relação entre as partes. Nesta sexta-feira (16), representantes das duas instituições se reuniram, em Brasília, em encontro que contou com a presença do ministro Guilherme Boulos, de dirigentes do banco, do presidente e de diretores do clube, além de integrantes da Gaviões da Fiel. Durante a reunião, a CAIXA e o Corinthians formalizaram a assinatura de um termo de confidencialidade. As tratativas permanecem em curso e as conversas seguem em um ambiente de cooperação, responsabilidade legal e transparência. CAIXA Econômica Federal | Sport Club Corinthians Paulista