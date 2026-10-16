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Brasil

Próxima ‘bondade’ de Lula pode mirar a gigantesca torcida do Corinthians

Direção do clube paulista espera saída para quitar dívida próxima de 650 milhões de reais

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 18h16 | Atualizado em 16 out 2026, 18h51
Corintianos: Boulos e Lula na Arena Corinthians, em 2024
Corintianos: Boulos e Lula na Arena Corinthians, em 2024 (Ricardo Stuckert/PR)
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Próxima ‘bondade’ de Lula pode mirar a gigantesca torcida do Corinthians Priorize VEJA no Google

Em meio a uma série de promessas e projetos em uma tentativa de virar a situação eleitoral e vencer Flávio Bolsonaro (PL), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e integrantes de seu governo analisam uma tratativa que pode beneficiar um dos clubes com maior torcida no Brasil: o Corinthians, que tem 14% da torcida de futebol do país, segundo pesquisa Datafolha de julho deste ano, o que equivale a cerca de 30 milhões de adeptos.

A tratativa, claro, envolve o uso de dinheiro estatal. Nesta sexta-feira, 16, a direção do clube se reuniu em Brasília com diretores da Caixa Econômica Federal para avançar em um possível acordo de quitação da dívida do clube com o banco público, que gira em torno de 650 milhões de reais, relacionada ao custo da construção do estádio Arena Corinthians, no bairro de Itaquera, zona leste da capital paulista. O encontro contou com a presença de Guilherme Boulos, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do governo petista — que, por sinal, é torcedor do Corinthians.

A reunião, segundo nota da Caixa (leia íntegra abaixo), serviu para formalizar “a assinatura de um termo de confidencialidade. As tratativas permanecem em curso e as conversas seguem em um ambiente de cooperação, responsabilidade legal e transparência”. A intenção do clube paulistano é se livrar da dívida e conseguir equilibrar as finanças, em meio a uma crise dentro de campo que pode levar o clube do Parque São Jorge para a Série B em 2027. Uma das alternativas levantadas é permitir que o banco passe a ser detentor dos naming rights (direitos de nome) do estádio.

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Outra opção para o Corinthians saldar a dívida milionária com a Caixa é estampar o nome do banco em seu uniforme — patrocínio master — por pouco mais de dez anos. A dívida atual do clube é bilionária — a maior parte, no entanto, é com a Caixa. A expectativa da direção do clube é conseguir renegociar outras pendências a partir da quitação com a Caixa, o que causaria um alívio financeiro para o time.

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O estádio na zona leste paulistana foi construído para receber jogos — o de abertura, por exemplo — da Copa do Mundo de 2014. Em 2025, a principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, realizou uma vaquinha online para conseguir fundos e ajudar na quitação do estádio. Foi encaminhado para a Caixa um valor próximo de 40 milhões de reais.

A íntegra da nota da Caixa

CAIXA e Corinthians mantêm diálogo institucional

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A CAIXA e o Sport Club Corinthians Paulista informam que avançaram nas conversas voltadas à avaliação de alternativas para o aprimoramento da relação entre as partes. Nesta sexta-feira (16), representantes das duas instituições se reuniram, em Brasília, em encontro que contou com a presença do ministro Guilherme Boulos, de dirigentes do banco, do presidente e de diretores do clube, além de integrantes da Gaviões da Fiel. Durante a reunião, a CAIXA e o Corinthians formalizaram a assinatura de um termo de confidencialidade. As tratativas permanecem em curso e as conversas seguem em um ambiente de cooperação, responsabilidade legal e transparência. CAIXA Econômica Federal | Sport Club Corinthians Paulista

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