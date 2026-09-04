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Brasil

Propostas para o Ministério da Saúde viram centro de debate em Brasília

Fórum reunirá representantes de campanhas presidenciais para confrontar projetos para o SUS e o mercado privado

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 12h30 | Atualizado em 4 set 2026, 13h17
Sistema Único de Saúde - SUS
Sistema Único de Saúde - SUS  (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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Propostas para o Ministério da Saúde viram centro de debate em Brasília Priorizar nos meus resultados Google

O futuro da saúde pública e privada no Brasil será debatido na próxima quinta-feira (8), em Brasília, em um evento que reunirá o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ex-titulares da pasta e nomes cotados para assumir o ministério. Está confirmada a participação de Claudio Lottenberg, anunciado pelo candidato Flávio Bolsonaro (PL) como futuro ministro em caso de vitória nas urnas, e de Luiz Henrique Mandetta (União Brasil), que comandou a pasta no governo Jair Bolsonaro e é cotado para voltar ao posto em uma eventual gestão de Ronaldo Caiado (PSD).

Outros nomes confirmados no evento são Felipe Roth, representando a campanha de Renan Santos (Missão), e a deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP), pela campanha de Romeu Zema (Novo). Cada participante terá 20 minutos para apresentar as propostas da respectiva candidatura.

Além do confronto de ideias, o encontro — promovido pelo canal Amado Mundo, com patrocínio da Amil e da Novo Nordisk e apresentação do Instituto Consenso — reunirá representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de integrantes do setor médico e da sociedade civil.

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O principal objetivo do fórum é criar um diálogo entre o poder público e a indústria para enfrentar os desafios estruturais do SUS e da saúde suplementar, alinhando as propostas eleitorais às necessidades dos pacientes e às exigências do mercado.

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