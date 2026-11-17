A promotora de Justiça Rosemilly Albuquerque, que atua em Goiana, Pernambuco, entrou na mira do Ministério Público estadual após a repercussão de comentários homofóbicos e transfóbicos publicados em uma conta atribuída a ela no Instagram. A polêmica começou na última quarta-feira, 11, em uma postagem do telejornal NETV, da Globo, sobre um menino de 9 anos que realiza o sonho de fazer aulas de balé em Caruaru. Nas mensagens, os pais da criança foram chamados de “comunistas” e acusados de estarem “ensinando uma criança a se tornar mulher trans”. Em resposta a um internauta que elogiou o apoio da família, o perfil escreveu: “Papinho de viado”.

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A mesma conta também publicou ataques a pessoas trans e manifestações político-partidárias, conduta proibida a integrantes do Ministério Público. Rosemilly negou ter escrito as mensagens e afirmou que terceiros utilizaram seu perfil sem autorização. Seu marido, Fábio Albuquerque, assumiu posteriormente a autoria dos comentários e pediu desculpas pelo ocorrido.

Diante da repercussão, a Corregedoria-Geral do Ministério Público de Pernambuco informou que adotou providências para apurar o caso. “Após tomar conhecimento, a Corregedoria-Geral do Ministério Público de Pernambuco adotará as medidas cabíveis”, afirmou o órgão, ressaltando que os procedimentos internos têm caráter sigiloso.

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