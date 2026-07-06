Programa oferece 100 vagas gratuitas para capacitar jovens negros para mercado jurídico

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Programa de Capacitação para a Juventude Negra, voltado à ampliação do acesso de jovens negros ao mercado jurídico e à promoção da diversidade racial no setor.

Serão oferecidas 100 vagas gratuitas para estudantes e profissionais em início de carreira nas áreas do Direito e da Tecnologia. A iniciativa é do escritório Pessoa & Pessoa Advogados.

Os participantes poderão optar por uma das três trilhas de formação oferecidas: Trabalhista, Cível (Consumerista e Empresarial) e Tecnologia e Inovação aplicada ao Direito.

Além dos conteúdos específicos de cada área, a programação inclui disciplinas como Inteligência Artificial aplicada ao Direito, Controladoria Jurídica, Cálculo Processual, Marketing Jurídico e Soft Skills.

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As atividades serão realizadas entre setembro e novembro de 2026, em formato híbrido, com aulas online e presenciais conduzidas por sócios, advogados, gestores e especialistas convidados.

Os participantes com melhor desempenho poderão ser convidados a integrar o quadro do escritório, conforme disponibilidade de vagas. Para esta edição, estão previstas inicialmente 17 contratações.

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As inscrições podem ser feitas pelo e-mail programajuventudenegra@pessoaepessoa.com.br ou pelo site do escritório até o dia 30 de agosto.

Podem participar estudantes de Direito do 9º ou 10º semestre e bacharéis formados há até dois anos (sem exigência da OAB) ou estudantes da área de Tecnologia entre o 5º e o 10º semestre e profissionais formados há até dois anos.