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Brasil

Programa oferece 100 vagas gratuitas para capacitar jovens negros para mercado jurídico

Formação será oferecida para estudantes e profissionais em início de carreira nas áreas do Direito e da Tecnologia

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 18h30 | Atualizado em 7 jul 2026, 18h50
Um grupo de vinte pessoas, a maioria mulheres, sorriem para a câmera em um auditório. Duas mulheres e um homem estão agachados na frente, os demais estão de pé. Todos vestem roupas sociais ou casuais, em tons neutros e coloridos. Ao fundo, uma tela de projeção branca e uma mesa com um notebook.
Turma anterior do Programa de Capacitação para a Juventude Negra (./Divulgação)
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Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Programa de Capacitação para a Juventude Negra, voltado à ampliação do acesso de jovens negros ao mercado jurídico e à promoção da diversidade racial no setor.

Serão oferecidas 100 vagas gratuitas para estudantes e profissionais em início de carreira nas áreas do Direito e da Tecnologia. A iniciativa é do escritório Pessoa & Pessoa Advogados.

Os participantes poderão optar por uma das três trilhas de formação oferecidas: Trabalhista, Cível (Consumerista e Empresarial) e Tecnologia e Inovação aplicada ao Direito.

Além dos conteúdos específicos de cada área, a programação inclui disciplinas como Inteligência Artificial aplicada ao Direito, Controladoria Jurídica, Cálculo Processual, Marketing Jurídico e Soft Skills.

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As atividades serão realizadas entre setembro e novembro de 2026, em formato híbrido, com aulas online e presenciais conduzidas por sócios, advogados, gestores e especialistas convidados.

Os participantes com melhor desempenho poderão ser convidados a integrar o quadro do escritório, conforme disponibilidade de vagas. Para esta edição, estão previstas inicialmente 17 contratações.

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As inscrições podem ser feitas pelo e-mail programajuventudenegra@pessoaepessoa.com.br ou pelo site do escritório até o dia 30 de agosto.

Podem participar estudantes de Direito do 9º ou 10º semestre e bacharéis formados há até dois anos (sem exigência da OAB) ou estudantes da área de Tecnologia entre o 5º e o 10º semestre e profissionais formados há até dois anos.

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