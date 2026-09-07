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Brasil

Programa gratuito vai capacitar 5 mil profissionais da Justiça em IA e computação em nuvem

Iniciativa vai oferecer treinamentos práticos e certificações

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 10h30
Pessoa com camisa bege digitando em um notebook prateado, com uma caneta entre os dedos. Ao lado, uma xícara branca de café e óculos pretos sobre papéis brancos.
Curso vai ensinar IA e computação em nuvem (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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O projeto Treina Brasil na Justiça ofertará treinamento gratuito em inteligência artificial e serviços de nuvem para 5. 000 profissionais de órgãos de Justiça estaduais, federais e trabalhistas de todo o Brasil.

A iniciativa é fruto de uma cooperação entre a Amazon Web Services (AWS), principal plataforma de nuvem do mundo, e a J. Ex, que atua em programas de educação e inovação para o ecossistema de Justiça brasileiro.

Os participantes receberão treinamentos práticos e certificações reconhecidas globalmente.

Ademir Piccoli, CEO do J. Ex, destaca que há mais de uma década existe o esforço para transformar o ecossistema de Justiça pela educação e inovação.

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“A iniciativa com a AWS potencializa esse propósito ao trazer as habilidades mais demandadas do mercado, IA e nuvem, para os profissionais que precisam modernizar a prestação jurisdicional no Brasil”, diz.

Segundo Paulo Cunha, diretor de Setor Público da AWS no Brasil, “o Brasil tem uma das maiores estruturas judiciárias do mundo, e a inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa para torná-la mais eficiente e acessível. Com o Treina Brasil na Justiça, vamos impactar profissionais com habilidades práticas de IA e nuvem, preparando quem serve à Justiça para liderar essa transformação de dentro para fora”.

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As inscrições para o Treina Brasil na Justiça já estão abertas e podem ser feitas online.

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