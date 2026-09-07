Programa gratuito vai capacitar 5 mil profissionais da Justiça em IA e computação em nuvem
Iniciativa vai oferecer treinamentos práticos e certificações
O projeto Treina Brasil na Justiça ofertará treinamento gratuito em inteligência artificial e serviços de nuvem para 5. 000 profissionais de órgãos de Justiça estaduais, federais e trabalhistas de todo o Brasil.
A iniciativa é fruto de uma cooperação entre a Amazon Web Services (AWS), principal plataforma de nuvem do mundo, e a J. Ex, que atua em programas de educação e inovação para o ecossistema de Justiça brasileiro.
Os participantes receberão treinamentos práticos e certificações reconhecidas globalmente.
Ademir Piccoli, CEO do J. Ex, destaca que há mais de uma década existe o esforço para transformar o ecossistema de Justiça pela educação e inovação.
“A iniciativa com a AWS potencializa esse propósito ao trazer as habilidades mais demandadas do mercado, IA e nuvem, para os profissionais que precisam modernizar a prestação jurisdicional no Brasil”, diz.
Segundo Paulo Cunha, diretor de Setor Público da AWS no Brasil, “o Brasil tem uma das maiores estruturas judiciárias do mundo, e a inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa para torná-la mais eficiente e acessível. Com o Treina Brasil na Justiça, vamos impactar profissionais com habilidades práticas de IA e nuvem, preparando quem serve à Justiça para liderar essa transformação de dentro para fora”.
As inscrições para o Treina Brasil na Justiça já estão abertas e podem ser feitas online.