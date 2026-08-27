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Brasil

Programa de reflorestamento de São Paulo ultrapassa meta de áreas restauradas

Desde 2023, iniciativa recuperou 44,8 mil hectares de floresta

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 15h30
Estrada de terra sinuosa margeando uma encosta verdejante coberta por densa vegetação e árvores em um dia claro
Aérea recuperada no Projeto Manancial Cantareira (Secretaria de Meio Ambiente/Divulgação)
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A Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São Paulo chegou a 44. 813,82 hectares de floresta em restauração entre 2023 e 2026. O número significa 7,3 mil hectares a mais (ou 19,5%) do que a meta que havia sido estabelecida no Plano Estadual de Meio Ambiente para 2026, que era de 37. 500.

A medida ocorre dentro do Programa Refloresta-SP.

Uma das iniciativas é o Projeto Manancial Cantareira, que viabilizou a restauração de 99 hectares de vegetação nativa em Piracaia, na região do Sistema Cantareira. A área é equivalente a cerca de 140 campos de futebol.

A recuperação da área foi viabilizada por meio do direcionamento de 31 Termos de Compromisso de Regularização Ambiental, decorrentes de processos de licenciamento ambiental e de conversão de multas. O modelo permite concentrar recursos destinados ao cumprimento de obrigações ambientais em áreas consideradas prioritárias para a conservação dos recursos hídricos e da biodiversidade.

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A iniciativa foi aprovada em 2019 para integrar a Prateleira de Projetos do Programa Nascentes, uma das linhas de ação do Refloresta-SP, e foi executada pela Da Serra Ambiental, empresa especializada em restauração ecológica.

“O Projeto Manancial Cantareira mostra, de forma muito concreta, como o Refloresta-SP consegue transformar obrigações ambientais em ações efetivas de restauração em territórios estratégicos. Ao reunir recursos de 31 Termos de Compromisso e direcioná-los para uma área prioritária, conseguimos ampliar a escala da restauração e gerar benefícios que vão muito além dos limites do próprio projeto, especialmente para a proteção dos recursos hídricos e da biodiversidade”, afirma Rosilene Dias, chefe do Departamento de Restauração e Monitoramento e coordenadora do Programa Nascentes, da Diretoria de Biodiversidade e Biotecnologia (DBB) da Semil.

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O Programa Nascentes atua no direcionamento territorial de obrigações ambientais decorrentes de processos de licenciamento, fiscalização e também de ações voluntárias. A iniciativa também articula os diferentes atores envolvidos na restauração ecológica, como poder público, empresas, especialistas, organizações da sociedade civil e proprietários de áreas.

Um dos principais diferenciais da iniciativa é a Prateleira de Projetos, que reúne, em uma mesma plataforma, proprietários com áreas que precisam ser restauradas, financiadores interessados ou obrigados a investir em restauração e organizações especializadas na execução dos projetos. Dessa forma, o programa conecta quem precisa restaurar, quem dispõe de recursos para financiar e quem possui conhecimento técnico para executar a recuperação ambiental.

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