Professora Dorinha e Vicentinho vão ao segundo turno no Tocantins

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A disputa pelo governo do Tocantins será decidida no segundo turno, com Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Junior (PSDB) avançando após uma votação apertada. Ambos superaram 40% dos votos válidos. A senadora e o deputado federal se preparam para o embate final, que promete ser acirrado.

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A disputa pelo governo do Tocantins terá segundo turno entre Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Junior (PSDB). Com 98,81% das urnas aparadas, os dois candidatos somam mais de 40% dos votos válidos cada um. O terceiro colocado, Laurez Moreira (PSD) aparece com pouco mais de 8%.

Professora Dorinha é atual senadora por Tocantins e, segundo consulta neste domingo junto ao TSE, a campanha já utilizou 5,8 milhões de reais no pleito. O candidato a vice-governador é Atos Gomes (União Brasil). Já Vicentinho Júnior ocupa atualmente cargo de deputado federal pelo estado. Na campanha, já utilizou pouco mais de 4 milhões de reais, segundo dados da Justiça Eleitoral. O vice na chapa dele é Amélio Cayres (MDB), que atualmente é deputado estadual no estado.

Eleitores elegem Gomes e Guimarães para o Senado

As duas vagas ao Senado do Tocantins foram preenchidas por Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB).

Pesquisas eleitorais

Os levantamentos sobre as intenções de votos em território tocantinense vinham mostrando uma disputa apertada entre Professora Dorinha e Vicentinho Junior. Na véspera do primeiro turno, 3, uma pesquisa Quaest mostrou a senadora marcava 46% das intenções de voto, enquanto o deputado federal aparecia com 41%.