O professor, escritor e ator André Luís de Oliveira, conhecido como André Aires, foi agredido brutalmente no Centro do Rio por um grupo de pessoas na manhã do último domingo, 15. Segundo seu companheiro, que presenciou o episódio, André sofreu chutes, garrafadas e teve a cabeça batida repetidamente contra a geladeira de um bar. O professor passou por cirurgia e está internado em estado muito grave no Hospital Miguel Couto, na Gávea. Um dos agressores, identificado como Victor Hugo de Araújo Palmeira, foi preso em flagrante.

As agressões começaram pouco depois de André agir para socorrer uma mulher na rua. Segundo testemunhas, ela era violentada com tapas e puxões pela roupa por Victor Hugo. O professor gritou por ajuda e pediu que ele parasse. De acordo com relatos, uma viatura da Polícia Militar esteve no local, mas não foram efetuadas prisões. Pouco depois, Victor Hugo, acompanhado por outras pessoas, retomou as agressões, desta vez mirando André.

Um vídeo gravado por uma testemunha mostra que a violência continuou mesmo após a perda de consciência do escritor. Nas imagens, ele é arrastado pelo asfalto e chutado, inclusive na cabeça. André sofreu traumatismo craniano e diversos ferimentos. Durante os ataques, duas pessoas que tentaram protegê-lo também foram agredidas.

Vítima passeava com namorado

André e o namorado passeavam com os dois cachorros do casal perto do cruzamento das ruas Carlos Sampaio e Carlos de Carvalho, quando viram a cena com a mulher. O companheiro da vítima diz que os dois voltavam para casa, após a viatura sair do local, mas se depararam com uma mulher proferindo ameaças e ofensas homofóbicas. Ela integrava o grupo do agressor. Logo em seguida, o professor foi atacado.

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André ainda tentou entrar no Bar do Bigode e em outros estabelecimentos para escapar. O grupo continuou perseguindo o professor, utilizando cadeiras, mesas e garrafas. Em determinado momento, ele teria tentado se proteger na cozinha de um bar, mas foi expulso pelos funcionários. Em nota publicada nas redes sociais, o Bar do Bigode afirma que vai analisar os relatos sobre a atuação da equipe e que não “praticou, incentivou ou compactuou com as agressões”.

O que diz o Bar do Bigode

A casa manifestou pesar pelo episódio e negou a versão de que o estabelecimento teria expulsado André para entregá-lo aos agressores. “Essa versão, amplamente reproduzida nas redes, não deve ser tratada como fato sem verificar as circunstâncias”, diz o comunicado.

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O bar também condenou acusações, ameaças e ataques pessoais direcionados ao proprietário do estabelecimento. “Manifestações de ódio, ofensas, acusações falsas e ataques precisam cessar. Respeitamos o direito à manifestação e à crítica, mas não aceitaremos que a indignação justifique ilícitos, acusações sem fundamento, propagação deliberada de informações inverídicas, ameaças ou constrangimentos”, afirma a nota.