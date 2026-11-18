O professor André Luís de Oliveira, espancado na manhã de domingo, 15, no Centro do Rio, após tentar impedir a agressão contra uma mulher, permanece internado em estado muito grave. Ele está em coma induzido no Hospital Municipal Miguel Couto e sofreu traumatismo craniano, perfuração no pulmão e múltiplas lesões no crânio, no rosto e no tórax. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o quadro ainda exige cuidados intensivos. Estudante de Estética e Teoria do Teatro na Unirio, André também apresentou um coágulo no cérebro e precisou passar por cirurgia.

A violência começou quando ele e o companheiro passeavam com os cachorros e viram um homem agredindo uma mulher nas proximidades da Cruz Vermelha. Ao tentar intervir e pedir ajuda, o professor acabou sendo perseguido pelo agressor e por outros integrantes do grupo.

Segundo o relato do companheiro, André tentou se refugiar em estabelecimentos comerciais, mas foi alcançado pelos homens. Em um dos locais, teria sido atingido com cadeiras, mesas e garrafas, além de ter a cabeça golpeada repetidamente contra uma geladeira. Mesmo depois de desmaiar, foi arrastado para a rua e continuou recebendo chutes, inclusive na cabeça.

Ao menos sete pessoas teriam participado do espancamento. Duas pessoas que tentaram interromper as agressões também foram atacadas. Um dos suspeitos, Victor Hugo de Araújo Palmeira, foi preso em flagrante e responde por tentativa de homicídio. A investigação está a cargo da 5ª DP (Mem de Sá), que trabalha para identificar os demais envolvidos. Em nota, o Bar do Bigode, onde parte das agressões ocorreu, negou ter incentivado ou compactuado com a violência e afirmou que colabora com as autoridades para esclarecer os fatos.