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Brasil

Prisão de Canella será explorada pela campanha de Lula e atrapalha planos de Flávio na Baixada Fluminense

Político foi pré-candidato ao Senado com apoio de Flávio e teria Rogéria Bolsonaro, mãe do presidenciável, como suplente

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 15h01
Dois homens sorrindo para a câmera. À esquerda, um homem de terno escuro e camisa branca, com um broche dourado na lapela, faz um sinal de joinha com a mão direita. À direita, um homem com barba grisalha, óculos e camisa azul-clara. Ao fundo, um mapa do Brasil e uma tela com cores vibrantes
Flávio Bolsonaro (PL) e Márcio Canella (União Brasil). (Reprodução/Instagram)
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Prisão de Canella será explorada pela campanha de Lula e atrapalha planos de Flávio na Baixada Fluminense Priorize VEJA no Google

A prisão de Márcio Canella (União Brasil) será explorada pela campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno e cria um obstáculo aos planos de Flávio Bolsonaro (PL) na Baixada Fluminense. Canella e o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, apoiariam o senador e iriam compor a força de atuação da candidatura na região.

Ex-prefeito de Belford Roxo, Canella foi preso nesta quinta-feira, na oitava fase da Operação Unha e Carne, que investiga uma organização criminosa suspeita de utilizar postos de combustíveis para lavar dinheiro. A prisão preventiva foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

A participação de Canella na mobilização regional estava associada à sua base eleitoral e à parceria com Rueda, eleito deputado federal pelo Rio em dobradinha com ele. A prisão compromete a atuação de um dos aliados com os quais Flávio contaria para buscar votos na Baixada na reta final da disputa presidencial.

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Para a campanha de Lula, o episódio abre espaço para questionar as alianças do adversário no estado. A proximidade entre Canella e a família Bolsonaro já havia aparecido na montagem das candidaturas: antes de disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, o político foi pré-candidato ao Senado com apoio de Flávio e teria Rogéria Bolsonaro, mãe do presidenciável, como suplente.

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