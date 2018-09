Numa época em que a moda das padarias artesanais ainda era uma promessa em Curitiba, a Prestinaria surgia como uma das pioneiras dessa tendência na cidade. Tornou-se um sucesso de público, mas perdeu fôlego com o passar dos anos, sobretudo em relação à qualidade do serviço. Quando dois casais de clientes decidiram assumir o ponto, no fim de 2014, ele tinha doze funcionários. Hoje, são 42. Isso permitiu novas facetas para o endereço. Na parte da manhã, o movimento maior está ligado à porção cafeteria do lugar, que conta com uma agradável varanda. Durante esse período — e ao longo de todo o dia — fazem sucesso os croissants, principalmente o de amêndoa (R$ 12,30), e bebidas como o cappuccino de doce de leite (R$ 10,00). De segunda a sábado, no almoço há bufê por quilo (R$ 56,90 de segunda a sexta e R$ 66,90 no sábado). Ele funciona até as 14h30, nos dias úteis, e até as 15h, nos sábados, quando é antecedido pelo café colonial (R$ 34,90), entre 8h e 11h30. No domingo, ambos dão lugar a um brunch (R$ 44,90), servido das 9h às 15h. Durante as tardes, vão às mesas salgados, como a empadinha de frango (R$ 7,80), e doces, a exemplo da torta mascarpone, feita com o creme desse queijo, massa de pão de ló, calda de amora e fita de chocolate meio amargo (R$ 12,40). No fim do dia, brilham os pães elaborados com farinha francesa e fermentação natural, como o sarraceno (R$ 15,40, 320 gramas), e os tipos integrais, caso do 7 grãos (R$ 13,40, 330 gramas). À noite, a casa tem menu específico de sanduíches e saladas, além de duas sugestões diárias de sopa (R$ 35,00, com uma taça de vinho). Rua Euclides da Cunha, 699-C, Bigorrilho, ☎ 3342-4576 (70 lugares). 7h30/20h30 (sáb., dom. e feriados 8h/20h). Aberto em 1999.

