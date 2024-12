Lula está ‘lúcido’, ‘alimentando-se’ e ‘caminhando’, informa novo boletim médico

O Presidente Lula segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados semi-intensivos, informou um novo boletim médico divulgado neste sábado, 14.

O hospital informa que, hoje, o presidente fará apenas exames de sangue, sem programação de exames de imagem. “Segue lúcido e orientado, alimentando-se e caminhando”, diz o comunicado.

Lula deixou ontem a UTI e passou a ser tratado na unidade semi-intensiva, destinada a pacientes em estado estável e com evolução clínica positiva.

No mesmo dia, o presidente postou pela primeira vez uma imagem sua no hospital, caminhando ao lado do neurocirurgião Marcos Stavale. “Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte!”, escreveu em sua publicação no Instagram.

Na quinta-feira, após um procedimento de embolização para conter o fluxo de sangue na cabeça, Stavale afirmou que Lula está “neurologicamente perfeito” e que as chances de um novo sangramento são mínimas. A equipe médica informou que o presidente apresenta boa recuperação e deve receber alta no início da próxima semana, embora a data ainda não esteja confirmada.

