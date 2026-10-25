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Brasil

Presidente do STF, Fachin vota no segundo turno e diz que ‘poder emana do povo’

Ao votar na capital federal, o ministro defendeu a soberania dos eleitores e agradeceu aos profissionais envolvidos na organização do pleito

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 11h46
Edson Fachin
Edson Fachin  (//TSE)
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Presidente do STF, Fachin vota no segundo turno e diz que ‘poder emana do povo’ Priorize VEJA no Google

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, votou na manhã deste domingo, 25, em Brasília, e defendeu que a vontade expressa pelos eleitores nas urnas seja respeitada. Após registrar seu voto, ele ressaltou que a legitimidade das autoridades tem origem na soberania popular e afirmou que o país precisa de tranquilidade para enfrentar os desafios dos próximos anos.

“É preciso sempre lembrar que toda autoridade e todo poder emana do povo, portanto, é fundamental que sejam respeitadas as escolhas que derivarem da manifestação da soberania popular”, disse o ministro a jornalistas.

Fachin compareceu ao Centro de Ensino Fundamental 214 Sul, na Asa Sul, região nobre da capital federal, por volta das 11h. Ele estava acompanhado da esposa, Rosana Fachin.

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Na avaliação do presidente do STF, a preservação de um ambiente de “paz e tranquilidade” é importante para que o Brasil possa lidar, a partir desta segunda-feira, 26, com questões que exigem a atuação do Estado e respostas às necessidades da sociedade. 

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O magistrado também reconheceu o trabalho dos profissionais envolvidos na organização da votação, incluindo mesários, presidentes de seção e integrantes da Justiça Eleitoral. “Estão se dedicando em todo o Brasil”, disse. Durante o período eleitoral, Fachin tem defendido publicamente a atuação das instituições democráticas e a legitimidade do processo de votação.

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Neste segundo turno, os eleitores escolhem o próximo presidente da República, que assumirá o cargo em 2027. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disputa a possibilidade de reeleição, enquanto o senador Flávio Bolsonaro tenta dar continuidade ao projeto de seu pai, Jair Bolsonaro, na Presidência.

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