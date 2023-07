Houve ‘trapalhada de comunicação’, diz Baleia Rossi sobre caso Pochmann

O deputado federal Baleia Rossi, presidente do MDB, foi o convidado da semana na live de Os Três Poderes. Em meio às especulações sobre a reforma ministerial do governo Lula, o parlamentar comentou a saia justa vivida pela ministra Simone Tebet, colega de sigla, em meio à indicação do petista Marcio Pochmann ao IBGE e minimizou o ocorrido, chamando de “trapalhada de comunicação” que acabou “tumultuando um pouco”.

“A ministra está absolutamente tranquila, sem nenhum problema. Ela conversou com o ministro Padilha, que já havia dito a ela que o presidente Lula faria uma indicação ao IBGE”, afirmou. “Eu acho que houve uma trapalhada de comunicação. A ministra já tinha essa informação há algum tempo e já havia concordado. O que aconteceu é que o pessoal do governo antecipou, o que criou essa discussão. Não houve atropelo na ministra, porque ela foi comunicada e concordou – e nem poderia ser diferente”, acrescentou.

“Acredito que Pochmann vai contribuir no IBGE com harmonia dentro da equipe do Ministério do Planejamento, ainda mais porque a Simone tem um papel importante na Esplanada. Houve um vazamento de informação que acabou tumultuando um pouco, mas eu não acho que a ministra sai enfraquecida. Por parte do MDB não há nenhum problema com essa indicação para a presidência do IBGE”, salientou.

Questionado sobre o poder de Tebet dentro do governo, Baleia ressaltou que ela “teve total liberdade para montar a equipe, sem interferência do MDB ou do Planalto” e teve “o respeito de todos e liberdade” para montar o que definiu como “time de craques”. Não há essa problemática e nem disputa por espaço no ministério. Não há essa disputa por posições e por cargos dentro do MDB e muito menos por parte da ministra. Eu acredito que esse assunto é uma página virada”, afirmou.

Questionado se há alguma ideia de a ministra deixar o governo para rodar o país já pensando em 2026, o parlamentar negou e elogiou o trabalho da colega na pasta do Planejamento. “Ela tem feito um belíssimo trabalho, ajudou muito na questão do arcabouço fiscal e tem tido uma relação proativa e muito boa com o ministro Fernando Haddad. Entendo que a Simone tem todas as condições para contribuir com o sucesso do governo e principalmente da economia”, concluiu.

O programa Os Três Poderes é apresentado pelo editor Ricardo Ferraz, com comentários de Clarissa Oliveira, Robson Bonin e Ricardo Rangel.

